  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Матч Украина – Северная Македония пройдет в Чехии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Украина – Северная Македония пройдет в Чехии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сине-желтые уже выбрали и стадион

Матч Украина – Северная Македония пройдет в Чехии

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Сборная Украины проведет матч отбора к Евро-2024 против Северной Македонии в Чехии. Об этом сообщил главный тренер сине-желтых Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции после игры с Англией (1:1).

"Следующий матч мы играем в Чехии (против Северной Македонии- прим.). В Польше была очень хорошая атмосфера, наш 12-й игрок помог команде, болельщики дали футболистам мотивацию, это очень важно в матчах против таких соперников, как Англия", - сказал Ребров.

По информации издания "Чемпион", игра пройдет в Праге на стадионе "Фортуна Арена", которая является домашней ареной для пражской "Славии". Также на этом стадион свои матчи проводит национальная сборная Чехии. Сооружение рассчитано на 19 370 мест.

Матч Украина - Северная Македония состоится 14 октября.

По теме
yellow-arrow
УАФ назвала причину отсутствия Матвиенко в заявке сборной на матч с Италией
yellow-arrow
Сергей Кривцов: О самом памятном матче в Италии, о неудобности этого соперника и плохих словах от Де Дзерби
yellow-arrow
Италия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Украина Северная Македония
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде