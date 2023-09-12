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Матч Украина – Северная Македония пройдет в Чехии
Сине-желтые уже выбрали и стадион
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Сборная Украины проведет матч отбора к Евро-2024 против Северной Македонии в Чехии. Об этом сообщил главный тренер сине-желтых Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции после игры с Англией (1:1).
"Следующий матч мы играем в Чехии (против Северной Македонии- прим.). В Польше была очень хорошая атмосфера, наш 12-й игрок помог команде, болельщики дали футболистам мотивацию, это очень важно в матчах против таких соперников, как Англия", - сказал Ребров.
По информации издания "Чемпион", игра пройдет в Праге на стадионе "Фортуна Арена", которая является домашней ареной для пражской "Славии". Также на этом стадион свои матчи проводит национальная сборная Чехии. Сооружение рассчитано на 19 370 мест.
Матч Украина - Северная Македония состоится 14 октября.
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