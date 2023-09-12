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Степаненко: Перед Англией зашел в раздевалку, а на моем месте капитанская повязка
Сегодня капитанить будет Андрей Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный хавбек
"Капитанская повязка – это ответственность. Андрей Ярмоленко травмирован, а мне доверили эту честь – стать капитаном в матче с Англией. Пытался быть максимально ответственным. Кто решил, что я буду капитаном? Я зашел в раздевалку, а на моем месте капитанская повязка. Так и узнал. До того не знал.
Старался не думать об этом, сосредоточился на матче. Италия? Думаю, стадион будет их гнать вперед, на Сан-Сиро будет нам тяжело. Сейчас легко не бывает в сборной, ни одного простого матча не помню за последнее время. Плюс, мало времени на восстановление после Англии, всего два дня", – сказал Степаненко.
Напомним, что матч Италия – Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
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