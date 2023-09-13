Евро-2024. Украина опустилась на третье место в группе, но шансы еще вполне реальны

Во вторник, 12 сентября, в группе D отбора на Евро-2024 состоялось два матча.

Сборная Украина в Милане проиграла Италии со счетом 1:2 , а в параллельном поединке Северная Македония обыграла Мальту со счетом 2:0.

Таким образом, наша команда опустилась на третью позицию в группе, пропустив вперед помимо Англии еще и Италию. В спину также дышит и Северная Македония.

Подопечным Реброва осталось сыграть три матча. В октябре украинцы встретятся с Северной Македонией и Мальтой. Последний поединок в ноябре – снова против итальянцев.

По всей вероятности, все решится именно в финальном туре. У Скуадры есть матч в запасе, его команда Спаллетти проведет против англичан.