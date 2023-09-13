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Евро-2024. Украина опустилась на третье место в группе, но шансы еще вполне реальны

Национальная сборная Украины
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Решающим будет матч последнего тура против Италии

Евро-2024. Украина опустилась на третье место в группе, но шансы еще вполне реальны

Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол

Новина українською

Во вторник, 12 сентября, в группе D отбора на Евро-2024 состоялось два матча.

Сборная Украина в Милане проиграла Италии со счетом 1:2, а в параллельном поединке Северная Македония обыграла Мальту со счетом 2:0.

Таким образом, наша команда опустилась на третью позицию в группе, пропустив вперед помимо Англии еще и Италию. В спину также дышит и Северная Македония.

Подопечным Реброва осталось сыграть три матча. В октябре украинцы встретятся с Северной Македонией и Мальтой. Последний поединок в ноябре – снова против итальянцев.

По всей вероятности, все решится именно в финальном туре. У Скуадры есть матч в запасе, его команда Спаллетти проведет против англичан.

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В статье: Украина Англия Италия Северная Македония Мальта
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Комментарии (1)
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Зритель (Харьков)
13.09.2023 в 00:50
Щоб заключний матч щось вирішував, треба брати 6 очок проти Македонії та Мальти, а з такою грою це буде зробити вкрай важко. В червні дуже пощастило, що взяли ці 6 очок.
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