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Евро-2024. Украина опустилась на третье место в группе, но шансы еще вполне реальны
Решающим будет матч последнего тура против Италии
Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол
Во вторник, 12 сентября, в группе D отбора на Евро-2024 состоялось два матча.
Сборная Украина в Милане
Таким образом, наша команда опустилась на третью позицию в группе, пропустив вперед помимо Англии еще и Италию. В спину также дышит и Северная Македония.
Подопечным Реброва осталось сыграть три матча. В октябре украинцы встретятся с Северной Македонией и Мальтой. Последний поединок в ноябре – снова против итальянцев.
По всей вероятности, все решится именно в финальном туре. У Скуадры есть матч в запасе, его команда Спаллетти проведет против англичан.
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