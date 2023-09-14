Шевченко: Нелегкая игра, но движемся вперед с гордостью и характером

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил матч своих экс-подопечных против Италии, после чего поделился своими мыслями.

"Спасибо, Сан-Сиро. Спасибо за теплый прием – это всегда уникальные эмоции. Так много воспоминаний. Для нас нелегкая игра, но движемся вперед с гордостью и характером, которые отличают нас. Болеем за наших!", - написал Шевченко в своем Instagram.

Добавим также, что Андрей Шевченко поддержал игроков национальной команды перед игрой и после, лично пообщавшись с ними.