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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шевченко: Нелегкая игра, но движемся вперед с гордостью и характером

Национальная сборная Украины
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Андрей Николаевич поддерживал сборную на Сан-Сиро

Шевченко: Нелегкая игра, но движемся вперед с гордостью и характером

Фото: Instagram

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил матч своих экс-подопечных против Италии, после чего поделился своими мыслями.

"Спасибо, Сан-Сиро. Спасибо за теплый прием – это всегда уникальные эмоции. Так много воспоминаний. Для нас нелегкая игра, но движемся вперед с гордостью и характером, которые отличают нас. Болеем за наших!", - написал Шевченко в своем Instagram.

Добавим также, что Андрей Шевченко поддержал игроков национальной команды перед игрой и после, лично пообщавшись с ними.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Италия
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