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Шевченко: Нелегкая игра, но движемся вперед с гордостью и характером
Андрей Николаевич поддерживал сборную на Сан-Сиро
Фото: Instagram
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил матч своих экс-подопечных против Италии, после чего поделился своими мыслями.
"Спасибо, Сан-Сиро. Спасибо за теплый прием – это всегда уникальные эмоции. Так много воспоминаний. Для нас нелегкая игра, но движемся вперед с гордостью и характером, которые отличают нас. Болеем за наших!", - написал Шевченко в своем Instagram.
Добавим также, что Андрей Шевченко поддержал игроков национальной команды перед игрой и после, лично пообщавшись с ними.
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