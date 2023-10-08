Лунин пропустит октябрьские матчи сборной из-за травмы. Ребров уже вызвал ему замену

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунина не сможет принять участие в сборе национальной команды Украины в октябре. Об этом сообщает УАФ.

Лунин получил повреждение спины, из-за чего будет вынужден приступить к лечению. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал голкипера "Шахтера" Дмитрия Ризныка.

УАФ отмечает, что сегодня национальная команда начнет свой октябрьский сбор в Праге. В чешскую столицу уже прибыли пять игроков "Динамо", административный и медицинский штаб. До конца дня ожидается приезд большинства сборников из других клубов.

Отметим, что это восьмой вызов для Ризныка в национальную сборную. На его счету два матча в составе "сине-желтых".

Украина в октябре проведет два поединка: 14 октября встретится с Северной Македонией в Праге, а 17 октября сыграет против Мальты в Та-Кале.