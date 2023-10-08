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Лунин пропустит октябрьские матчи сборной из-за травмы. Ребров уже вызвал ему замену

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Вратарь "Шахтера" прибудет в национальную команду вместо Андрея

Лунин пропустит октябрьские матчи сборной из-за травмы. Ребров уже вызвал ему замену

Фото: Павло Кубанов, УАФ

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунина не сможет принять участие в сборе национальной команды Украины в октябре. Об этом сообщает УАФ.

Лунин получил повреждение спины, из-за чего будет вынужден приступить к лечению. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал голкипера "Шахтера" Дмитрия Ризныка.

УАФ отмечает, что сегодня национальная команда начнет свой октябрьский сбор в Праге. В чешскую столицу уже прибыли пять игроков "Динамо", административный и медицинский штаб. До конца дня ожидается приезд большинства сборников из других клубов.

Отметим, что это восьмой вызов для Ризныка в национальную сборную. На его счету два матча в составе "сине-желтых".

Украина в октябре проведет два поединка: 14 октября встретится с Северной Македонией в Праге, а 17 октября сыграет против Мальты в Та-Кале.

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В статье: Сергей Ребров Украина Северная Македония Мальта Андрей Лунин Дмитрий Ризник
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
08.10.2023 в 15:46
Нельзя же с лавки резко вставать, конечно может спину схватить.
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