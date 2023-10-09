  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тренер Северной Македонии: С Украиной жду открытой игры, обе команды будут играть на победу
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Северной Македонии: С Украиной жду открытой игры, обе команды будут играть на победу

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Обе команды сохраняют шансы на выход в финальную часть Евро

Тренер Северной Македонии: С Украиной жду открытой игры, обе команды будут играть на победу

ffm.com.mk

Новина українською

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 против Украины.

"У нас нет проблем с составом, но такова реальность. Конечно, я хотел бы, чтобы у нас был выбор из 50-60 квалифицированных игроков, но мы опираемся на тех, кто доступен.

Мы уже выходим на финишную прямую, поэтому все матчи решающие. Нас, как и Украину, устраивает только победа, чтобы оказаться в оптимальной ситуации перед ноябрьскими поединками.

Я ожидаю открытой игры, обе команды будут играть на победу. После этого нас ждут поединки с Италией и Англией, так что посмотрим.

Мы проанализировали нашу первую игру с Украиной (2:3), особенно последние 30 минут, нам придется многое исправить с первого матча. Мы хотим побеждать, работаем только на такой результат, с каким бы соперником мы ни играли. Атмосфера в команде после сентябрьских матчей стала лучше", - сказал Милевски.

Напомним, что матч Украина – Северная Македония состоится в субботу, 14 октября, и начнется в 16:00.

По теме
yellow-arrow
Прибытие Зинченко и упор на фитнес. Новости из стана сборной Украины. ВИДЕО
yellow-arrow
Сабо: Самый главный вопрос сборной – кто составит пару центральных защитников
yellow-arrow
Судаков: Македонцы сыграли вничью с Италией, так что это очень сильная команда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Северная Македония Благоя Милевский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FFM

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде