Тренер Северной Македонии: С Украиной жду открытой игры, обе команды будут играть на победу

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 против Украины.

"У нас нет проблем с составом, но такова реальность. Конечно, я хотел бы, чтобы у нас был выбор из 50-60 квалифицированных игроков, но мы опираемся на тех, кто доступен.

Мы уже выходим на финишную прямую, поэтому все матчи решающие. Нас, как и Украину, устраивает только победа, чтобы оказаться в оптимальной ситуации перед ноябрьскими поединками.

Я ожидаю открытой игры, обе команды будут играть на победу. После этого нас ждут поединки с Италией и Англией, так что посмотрим.

Мы проанализировали нашу первую игру с Украиной (2:3), особенно последние 30 минут, нам придется многое исправить с первого матча. Мы хотим побеждать, работаем только на такой результат, с каким бы соперником мы ни играли. Атмосфера в команде после сентябрьских матчей стала лучше", - сказал Милевски.