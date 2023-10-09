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Тренер Северной Македонии: С Украиной жду открытой игры, обе команды будут играть на победу
Обе команды сохраняют шансы на выход в финальную часть Евро
ffm.com.mk
Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски поделился ожиданиями от матча отбора
"У нас нет проблем с составом, но такова реальность. Конечно, я хотел бы, чтобы у нас был выбор из 50-60 квалифицированных игроков, но мы опираемся на тех, кто доступен.
Мы уже выходим на финишную прямую, поэтому все матчи решающие. Нас, как и Украину, устраивает только победа, чтобы оказаться в оптимальной ситуации перед ноябрьскими поединками.
Я ожидаю открытой игры, обе команды будут играть на победу. После этого нас ждут поединки с Италией и Англией, так что посмотрим.
Мы проанализировали нашу первую игру с Украиной (2:3), особенно последние 30 минут, нам придется многое исправить с первого матча. Мы хотим побеждать, работаем только на такой результат, с каким бы соперником мы ни играли. Атмосфера в команде после сентябрьских матчей стала лучше", - сказал Милевски.
Напомним, что матч Украина – Северная Македония состоится в субботу, 14 октября, и начнется в 16:00.
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