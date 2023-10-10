  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Северной Македонией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Северной Македонией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Поединок уже в субботу

Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Северной Македонией

Фото: УАФ

Новина українською

Уже в эти выходные сборная Украины проведет матч отборочного турнира Евро-2024 против Северной Македонии. Эта игра будет для сине-желтых формально домашней, она пройдет в Праге.

Гимн Украины перед матчем исполнит фронтмен популярной украинской группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, сообщает пресс-служба УАФ.

Напомним, поединок пройдет в субботу, 14 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Читайте такжеТренер Северной Македонии: С Украиной жду открытой игры, обе команды будут играть на победу

По теме
yellow-arrow
Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября
yellow-arrow
Сборная Мальты объявила заявку на матчи с Италией и Украиной
yellow-arrow
Караваев: Даже такие команды как Лихтенштейн, Люксембург или Мальта поднимают свой уровень.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Северная Македония
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде