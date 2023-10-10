Национальная сборная Украины
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Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Северной Македонией
Поединок уже в субботу
Фото: УАФ
Уже в эти выходные сборная Украины проведет матч отборочного турнира Евро-2024 против Северной Македонии. Эта игра будет для сине-желтых формально домашней, она пройдет в Праге.
Гимн Украины перед матчем исполнит фронтмен популярной украинской группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, сообщает пресс-служба УАФ.
Напомним, поединок пройдет в субботу, 14 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).
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Источник:УАФ
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