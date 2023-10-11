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Официально: Сборная Украины примет Италию в Германии на стадионе Байера
Матч пройдет на БайАрене
Как заявляет пресс-служба УАФ, игра пройдет в Леверкузене на местной "БайАрене", где свои домашние матчи проводит "Байер". Этот стадион может вместить более 30 тысяч болельщиков.
О начале продаж билетов будет дополнительно сообщено на официальных ресурсах УАФ и Байера.
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Напомним, что в Германии (в Гамбурге) свои домашние матчи Лиги чемпионов нынешнего сезона проводит "Шахтер".
До Италии сборная Украины проведет в октябре домашний матч против Северной Македонии в Праге и выездной против Мальты.
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