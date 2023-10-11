Официально: Сборная Украины примет Италию в Германии на стадионе Байера

Сборная Украины свой домашний матч отбора Евро-2024 против Италии (20 ноября, 21:45 по киевскому времени) проведет в Германии.

Как заявляет пресс-служба УАФ, игра пройдет в Леверкузене на местной "БайАрене", где свои домашние матчи проводит "Байер". Этот стадион может вместить более 30 тысяч болельщиков.

О начале продаж билетов будет дополнительно сообщено на официальных ресурсах УАФ и Байера.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Напомним, что в Германии (в Гамбурге) свои домашние матчи Лиги чемпионов нынешнего сезона проводит "Шахтер".

До Италии сборная Украины проведет в октябре домашний матч против Северной Македонии в Праге и выездной против Мальты.