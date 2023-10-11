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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Официально: Сборная Украины примет Италию в Германии на стадионе Байера

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матч пройдет на БайАрене

Официально: Сборная Украины примет Италию в Германии на стадионе Байера

Новина українською

Сборная Украины свой домашний матч отбора Евро-2024 против Италии (20 ноября, 21:45 по киевскому времени) проведет в Германии.

Как заявляет пресс-служба УАФ, игра пройдет в Леверкузене на местной "БайАрене", где свои домашние матчи проводит "Байер". Этот стадион может вместить более 30 тысяч болельщиков.

О начале продаж билетов будет дополнительно сообщено на официальных ресурсах УАФ и Байера.

Напомним, что в Германии (в Гамбурге) свои домашние матчи Лиги чемпионов нынешнего сезона проводит "Шахтер".

До Италии сборная Украины проведет в октябре домашний матч против Северной Македонии в Праге и выездной против Мальты.

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В статье: Украина Италия Национальная сборная Украины Национальная сборная Италии Чемпионат Европы-2024 Евро 2024 отбор на Евро-2024
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Источник:
УАФ

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