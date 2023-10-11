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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Оба октябрьских матча сборной Украины на Megogo прокомментирует Роберто Моралес

Национальная сборная Украины
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Который сейчас находится в рядах ВСУ

Оба октябрьских матча сборной Украины на Megogo прокомментирует Роберто Моралес

фото из свободных источников

Новина українською

Стало известно, кто будет комментировать матчи отбора Евро-2024, в которых Украина сыграет с Северной Македонией и Мальтой.

На обоих матчах на Megogo будет работать известный украинский комментатор и видеоблогер Роберто Моралес.

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Напомним, что Роберто сейчас служит в рядах ВСУ. После того, как он отработает оба матча, Моралес вернется к исполнению своих обязанностей в рядах Вооруженных сил Украины.

Напомним, что против Северной Македонии Украина сыграет 14 октября, а с Мальтой – 17 октября.

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В статье: Украина Северная Македония Мальта Роберто Моралес
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Источник:
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Комментарии (1)
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SSFC (Белозерье)
11.10.2023 в 21:19
Дуже мало хто це почує. Тому, нас рать.
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