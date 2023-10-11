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Оба октябрьских матча сборной Украины на Megogo прокомментирует Роберто Моралес
Который сейчас находится в рядах ВСУ
фото из свободных источников
Стало известно, кто будет комментировать матчи отбора Евро-2024, в которых
На обоих матчах на Megogo будет работать известный украинский комментатор и видеоблогер Роберто Моралес.
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Напомним, что Роберто сейчас служит в рядах ВСУ. После того, как он отработает оба матча, Моралес вернется к исполнению своих обязанностей в рядах Вооруженных сил Украины.
Напомним, что против Северной Македонии Украина сыграет 14 октября, а с Мальтой – 17 октября.
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