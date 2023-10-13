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Ребров: Когда-то имя Тимощука было большим в футболе. Но сейчас этого имени уже нет
Сергей Ребров высказался относительно предателя Украины
Скриншот: YouTube-канал Радіо Свобода
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что не имеет контактов в РФ, а также высказался относительно предательства экс-игрока национальной команды Анатолия Тимощук.
- В 2008-м году вы играли за российский клуб "Рубин". После полномасштабного вторжения, или, возможно, после 2014-го года, кто-то из ваших одноклубников или знакомых из России написал вам или позвонил относительно того, что РФ вторглась в Украину?
- Относительно этого - нет. Были какие-то звонки, но у меня нет никакого желания разговаривать с ними. Даже если я ничего плохого не имею против этого человека - у меня нет желания с ними разговаривать. Поэтому я не отвечаю ни на звонки, ни на смс, игнорирую. Нет желания общаться. Даже если человек тебе ничего плохого лично тот или иной человек не сделал.
- Анатолий Тимощук, ваш бывший партнер по сборной Украины, живет в Петербурге и работает в "Зените". С начала вторжения он ни разу не высказался по этому поводу. Как можете прокомментировать его позицию и что бы вы ему сказали, если бы у вас была возможность пообщаться?
- Да ничего бы не говорил... Как я вам уже сказал, у меня нет желания с такими людьми говорить. Сейчас идет война, поэтому нужно каждому решить, с кем они - с Украиной или рашистами. Ты не можешь быть посередине: нейтральным, вне политики. Сейчас такого нет.
Тимощук выбрал ту сторону... У меня нет никакого желания об этом разговаривать. Мы все понимаем, сколько пострадало наших людей, наших детей. Это наше будущее. Очень важно разговаривать о будущем. Сколько людей выехало из Украины из-за рашистов. Поэтому нет середины. Все должны решить, на какой стороне находиться. Он решил, что он там.
- Вы можете хоть как-то понять его поступок и другие подобные поступки?
- Это его жизнь. Я даже не вспоминаю о нем. Я понимаю, что это было большое имя в футболе. Но сейчас этого имени уже нет, - резюмировал Сергей Станиславович.
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