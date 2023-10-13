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Бабич: Результат матча с Северной Македонией будет зависеть от игры в обороне
А в атаке шансы будут
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Украинский тренер Александр Бабич поделился ожиданиями от матча
– Самый главный поединок – всегда следующий. Уверен, команда максимально сконцентрирована на матче против Северной Македонии. От него будут зависеть перспективы дальнейшей конкуренции за выход на Евро-2024.
– Насколько тяжелым будет поединок против македонцев?
– Думаю, где-то на уровне с игрой против итальянцев. Не забываем первый матч с ними – он был очень непростой. Тогда точно поняли, что эта команда может создать сюрпризы. Будет тяжелая игра.
– Что из положительного можно отметить в контексте сборной Украины?
– Большинство футболистов, которые вызываются в сборную, имеют стабильную игровую практику в своих клубах. Особенно это касается линии обороны, и это хорошо.
– На каких проблемах нашей сборной нужно делать акцент сейчас?
– Предполагаю, что не в лучшем моральном состоянии находятся игроки "Динамо" и "Шахтера". "Горняки" после победы в ЛЧ в меньшей степени, а "Динамо" после неудач в чемпионате – в большей. Также беспокоят микротравмы игроков.
– Какие факторы могут принести нам желанную победу?
– Буду категоричным – надежная и организованная игра в обороне. Уверен, в атаке у нас будут моменты. Уровень мастерства наших игроков атаки выше македонцев. Но сборники должны понимать, что все равно результат будет зависеть от надежной и правильной игры в обороне. Это касается всей команды, а не только защитников. Речь о верхнем прессинге, насколько команда будет правильно создавать искусственные оффсайды. Организованная игра без мяча будет ключевой.
– Кто сыграет в рамке ворот?
– Интересный выбор. Очень хорошо, что все три голкипера имеют опыт игры в еврокубках и, соответственно, под давлением. Да, они допускают ошибки, но это нормально. Ризныка сейчас вряд ли будут рассматривать как первого. Но я склоняюсь к выбору Трубина. Нынешний психологический фон говорит в его пользу, плюс работа ногами в начале атак и розыгрыше мяча все же лучше в исполнении Трубина.
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