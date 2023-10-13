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Кривцов из-за травмы покинет расположение сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Травма задней поверхности бедра

Кривцов из-за травмы покинет расположение сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов получил травму и не сможет сыграть в обоих матчах отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Как сообщает пресс-служба УАФ, у защитника повреждение задней поверхности бедра. Футболист после матча с Северной Македонией покинет расположение национальной команды.

Также отмечается, что в общую группу вернулся центральный защитник Денис Попов.

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Михаил Мудрик также в обойме и полностью готов к матчу.

Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в субботу, 14 октября, и начнется в 16:00.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Северная Македония Денис Попов Михаил Мудрик
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Источник:
УАФ

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