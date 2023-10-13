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Кривцов из-за травмы покинет расположение сборной Украины
Травма задней поверхности бедра
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник
Как сообщает пресс-служба УАФ, у защитника повреждение задней поверхности бедра. Футболист после матча с Северной Македонией покинет расположение национальной команды.
Также отмечается, что в общую группу вернулся центральный защитник Денис Попов.
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Михаил Мудрик также в обойме и полностью готов к матчу.
Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в субботу, 14 октября, и начнется в 16:00.
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Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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