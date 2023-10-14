Национальная сборная Украины
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Без Русина и Попова. Ребров определился с заявкой на матч против Северной Македонии
Георгий Судаков взял себе футболку с номером Ярмоленко
УАФ/Павло Кубанов
Сегодня сборная Украины проведет свой очередной поединок в рамках отбора на Чемпионат Европы-2024. Главный тренер “сине-желтых” Сергей Ребров определился с заявкой на этот матч.
- Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык.
- Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.
- Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Егор Назарина, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков.
- Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 19. Владислав Ванат.
Всего в лагере национальной команды находится 25 футболистов. В заявку на матч не вошли Назарий Русин и Денис Попов.
Матч Украина – Северная Македония начнется в 16.00. Этот поединок состоится в столице Чехии, городе Прага.
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Источник:УАФ
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