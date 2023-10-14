Без Русина и Попова. Ребров определился с заявкой на матч против Северной Македонии

Сегодня сборная Украины проведет свой очередной поединок в рамках отбора на Чемпионат Европы-2024. Главный тренер “сине-желтых” Сергей Ребров определился с заявкой на этот матч.

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык.

1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык. Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.

2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко. Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Егор Назарина, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков.

5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Егор Назарина, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков. Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 19. Владислав Ванат.

Всего в лагере национальной команды находится 25 футболистов. В заявку на матч не вошли Назарий Русин и Денис Попов.

Матч Украина – Северная Македония начнется в 16.00. Этот поединок состоится в столице Чехии, городе Прага.