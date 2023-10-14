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Украина – Северная Македония. Команды определились с цветами на матч
Известно, в какой форме сборная Украины проведет матч с Северной Македонией
УАФ
Сегодня сборной Украине придется сразиться с македонцами, В Праге, на стадионе "Epet Арена". Матч начнется о 16:00 за киевским временем. Также сегодня в нашей группе состоится матч сборной Италии против Мальты, матч начнется в 21:45.
На официальном сайте Украинской ассоциации футбола уже сообщили что сборная Украины будет играть в синем комплекте формы, а соперник проведет матч в белой.
Напомним, что сайт UA футбол проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Македония.
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