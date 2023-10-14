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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина – Северная Македония. Команды определились с цветами на матч

Национальная сборная Украины
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Известно, в какой форме сборная Украины проведет матч с Северной Македонией

Украина – Северная Македония. Команды определились с цветами на матч

УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сборной Украине придется сразиться с македонцами, В Праге, на стадионе "Epet Арена". Матч начнется о 16:00 за киевским временем. Также сегодня в нашей группе состоится матч сборной Италии против Мальты, матч начнется в 21:45.

На официальном сайте Украинской ассоциации футбола уже сообщили что сборная Украины будет играть в синем комплекте формы, а соперник проведет матч в белой.

Украина – Северная Македония. Команды определились с цветами на матч - изображение 1

Напомним, что сайт UA футбол проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Македония.

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В статье: Северная Македония Женская сборная Украины
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Источник:
УАФ

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