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Северная Македония обнародовала заявку на матч со сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Известно, кто входит в заявку Северной Македонии

Северная Македония обнародовала заявку на матч со сборной Украины

УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоится матч сборной Украины против национальной команды Северной Македонии, напомним, что в предыдущем матче против македонцев сборная Украины выиграла со счетом 3:2.

Сборная Македонии уже опубликовала свою заявку, если верить информации у красных львов нет кадровых проблем, так что заявка:

Вратари: Столе Димитриевский ("Райо Вальекано", Испания), Дамиан Шишковский ("Докса", Кипр), Игорь Алексовский ("Работнички").

Защитники: Висар Муслиу ("Падерборн", Германия), Эзджан Алиосский ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Никола Серафимов ("Фехервар", Венгрия), Тодор Тодоровский ("Залаегерсег", "Венгрия), Йован Манев "Осиек", Хорватия), Боян Димосский ("Акрон", россия), Ахмет Ильязовский ("Видовре", Дания), Стефан Ашковский ("Раднички Ниш", Сербия).

Полузащитники: Энис Барди ("Трабзонспор", Турция), Элиф Эльмас ("Наполи", Италия), Ариан Адеми ("Динамо" З, Хорватия), Яни Атанасов ("Краковая", Польша), Агон Элези ("Вараждин", Хорватия), Давид Бабунский ("Мезёкёвешд", Венгрия), Исник Алими ("Сепси", Румыния).

Нападающие: Александар Трайковский ("Хайдук", Хорватия), Боян Мойевский ("Абердин", Шотландия), Милан Ристовский ("Спартак" Тр, Словакия), Вальон Этеми ("Истанбулспор", Турция), Дарко Чурлинов ("Бернли", Англия), Любче Дориев ("Согдиана", Узбекистан), Димитар Митровский ("Вараждин", Хорватия), Эрдон Дачи ("Вестерло", Бельгия).

Напомним, что UA Футбол проведет текстовую трансляцию этой игры.

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В статье: Северная Македония Национальная сборная Украины Евро 2024
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Источник:
УАФ

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