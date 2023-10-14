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Национальная сборная Украины

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Зинченко: Не будем забывать, что Северная Македония оставила сборную Италии без Мундиаля

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Важно сыграть без недооценки соперника

Зинченко: Не будем забывать, что Северная Македония оставила сборную Италии без Мундиаля

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко рассказал, готова ли команда к поединку отбора на ЧЕ-2024 против Северной Македонии.

“У нас боевое настроение. Все ребята хорошо настроены, мы понимаем важность этой игры. Знаем, что билеты на матч были раскуплены очень быстро, так что ожидаем увидеть на трибунах много украинцев.

Что касается Северной Македонии, то кроме первого тайма в Скопье мы помним эту команду с чемпионата Европы. Очень сильная сборная, которая много раз это доказывала и показывала высокий уровень игры даже против топ-команд. Не будем забывать, что она оставила сборную Италии без Чемпионата мира. Для противостояния с ней нужна очень хорошая подготовка. Недооценки ни в коем случае нет.

Сам стадион компактен. Мы уже с ребятами разговаривали, что будет хорошая атмосфера из-за большого количества украинцев. С нетерпением ждем матча”, - сказал Зинченко.

Украина и Северная Македония сойдутся в матче отбора на Чемпионат Европы-2024 сегодня, 14 октября. Старт встречи запланирован на 16:00.

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В статье: Украина Северная Македония Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
14.10.2023 в 15:38
Авжеж наша збірна виграє, лише коли заб'є більше ніж суперник... А він хоч і нижче нас у таблиці, але теж буде битися за перемогу! А враховуючи відсутність Ярмоленко та Циганкова... середній клас гравців не сильно різниться! Тому переможе той, хто видасть кращу гру! Будемо сподіватися, що ЗПМ буде на рівні другого тайму.
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alex.belogubko (одесса)
14.10.2023 в 14:48
Зина включил заднию на всякий случай а вдруг проиграем
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