Зинченко: Не будем забывать, что Северная Македония оставила сборную Италии без Мундиаля

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко рассказал, готова ли команда к поединку отбора на ЧЕ-2024 против Северной Македонии.

“У нас боевое настроение. Все ребята хорошо настроены, мы понимаем важность этой игры. Знаем, что билеты на матч были раскуплены очень быстро, так что ожидаем увидеть на трибунах много украинцев.

Что касается Северной Македонии, то кроме первого тайма в Скопье мы помним эту команду с чемпионата Европы. Очень сильная сборная, которая много раз это доказывала и показывала высокий уровень игры даже против топ-команд. Не будем забывать, что она оставила сборную Италии без Чемпионата мира. Для противостояния с ней нужна очень хорошая подготовка. Недооценки ни в коем случае нет.

Сам стадион компактен. Мы уже с ребятами разговаривали, что будет хорошая атмосфера из-за большого количества украинцев. С нетерпением ждем матча”, - сказал Зинченко.