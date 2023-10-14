Украина открывает счет в матче с Северной Македонией на 30-й минуте. Видео

Украина открывает счет в матче с Северной Македонией на 30-й минуте. Свой дебютный гол забил Судаков с передачи Зинченко. После удара полузащитника донецкого "Шахтера" мяч отскочил от соперника и попал в ворота.
Для Георгия это 10-й поединок за взрослую сборную Украины. Его дебют состоялся в 2021 году в матче против Бахрейна, который закончился со счетом 1:1.
Довбик все чудово зробив, пас-цукерочку Мудрику видав. А от Михайло свій момент втратив
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MaximSK (Киев)
14.10.2023 в 16:57
Круто, что забили, но после этого начиная с 35 минуты начался полный провал в нашей обороне, вначале они дважды через левый фланг прошли нашу оборону и били в упор, повезло что Трубин спас, а потом они стали хозяйничать на правом фланге. А в атаке у нас тоже мало получается, Мудрик полностью провалил матч, хочет сам всех обыграть, и не дает другому пас. Зубков тоже очень слабо сыграл тайм. Более менее сыграли Зинченко, Довбик и Судаков.