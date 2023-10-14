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Национальная сборная Украины

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Украина открывает счет в матче с Северной Македонией на 30-й минуте. Видео

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Дебютный гол Судакова

Украина открывает счет в матче с Северной Македонией на 30-й минуте. Видео

Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва

Новина українською

Украина открывает счет в матче с Северной Македонией на 30-й минуте. Свой дебютный гол забил Судаков с передачи Зинченко. После удара полузащитника донецкого "Шахтера" мяч отскочил от соперника и попал в ворота.

Для Георгия это 10-й поединок за взрослую сборную Украины. Его дебют состоялся в 2021 году в матче против Бахрейна, который закончился со счетом 1:1.

В молодежной сборной Судаков сыграл 15 матчей, забил 3 гола. За юношескую - 25 матчей, где организовал 9 забитых мячей.

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В статье: Северная Македония Национальная сборная Украины Александр Зинченко Георгий Судаков
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.10.2023 в 17:18
59 хвилина, два олені: Довбик і Мудрик...
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0
-2
Лекарь (село Дарниця)
14.10.2023 в 17:33
Довбик все чудово зробив, пас-цукерочку Мудрику видав. А от Михайло свій момент втратив
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+1
0
MaximSK (Киев)
14.10.2023 в 16:57
Круто, что забили, но после этого начиная с 35 минуты начался полный провал в нашей обороне, вначале они дважды через левый фланг прошли нашу оборону и били в упор, повезло что Трубин спас, а потом они стали хозяйничать на правом фланге. А в атаке у нас тоже мало получается, Мудрик полностью провалил матч, хочет сам всех обыграть, и не дает другому пас. Зубков тоже очень слабо сыграл тайм. Более менее сыграли Зинченко, Довбик и Судаков.
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0
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