Украина открывает счет в матче с Северной Македонией на 30-й минуте. Видео

Украина открывает счет в матче с Северной Македонией на 30-й минуте. Свой дебютный гол забил Судаков с передачи Зинченко. После удара полузащитника донецкого "Шахтера" мяч отскочил от соперника и попал в ворота.

Для Георгия это 10-й поединок за взрослую сборную Украины. Его дебют состоялся в 2021 году в матче против Бахрейна, который закончился со счетом 1:1.

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В молодежной сборной Судаков сыграл 15 матчей, забил 3 гола. За юношескую - 25 матчей, где организовал 9 забитых мячей.