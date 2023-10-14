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Нервы до последних минут. Украина - Северная Македония 2:0. Видеообзор матча и видео голов

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Украина - Северная Македония ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.10.2023 ⋇ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол

Нервы до последних минут. Украина - Северная Македония 2:0. Видеообзор матча и видео голов

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

Новина українською

Украина получила важные три очка, для того, чтобы квалифицироваться на Евро-2024. Хотя они были очень непростыми. До первого забитого гола, Украина уверенно контролировала мяч. На 30-й минуте Судаков, после передачи Зинченко, удачно пробил по воротам. После чего мяч срикошетил от оппонента и направился в ворота.

Далее Северная Македония начала создавать опасные моменты. Можно вспомнить несколько сейвов Анатолия Трубина, благодаря которым голкипер получил Льва матча.

У "сборной" также было достаточно моментов. Несколько не реализовал Михаил Мудрик, один на один против вратаря не смог выполнить Артем Довбик.

В конце матча на поле вышел Александр Караваев, который и поставил финальную точку в этом поединке. Защитник с дальней дистанции пробил по воротам, на которых не оказалось голкипера оппонентов.

Украине предстоят два сверхважных матча. 17.10 команда сыграет против Мальты, а 20.11 против сборной Италии.

Отбор на Евро-2024, группа С, седьмой тур. Прага, "Летна"

Украина - Северная Македония 2:0

Голы: Судаков 30, Караваев 90+5

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В статье: Северная Македония Национальная сборная Украины
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
14.10.2023 в 19:28
Гол Караваєва неначе бальзам на нервову систему. А ще радують кадри, де Матвієнко носить Караваєва на руках) Дякую, хлопчики!
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