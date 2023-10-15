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Четыре футболиста сборной Украины отпраздновали круглые юбилеи в матче против Северной Македонии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Один из них входит в десятку гвардейцев всей истории

Четыре футболиста сборной Украины отпраздновали круглые юбилеи в матче против Северной Македонии

Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва

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Сразу для четырех футболистов сборной Украины матч против Северной Македонии стал юбилейным в выступлениях за национальную команду.

Георгий Судаков провел свой 10-й поединок, Илья Забарный – 30-й, Николай Матвиенко – 60-й, а Тарас Степаненко – 80-й.

Степаненко продолжает находиться в десятке "гвардейцев" сборной – футболистов, которые провели наибольшее количество матчей за сборную. В настоящее время он находится на восьмом месте. До седьмого Евгения Коноплянки ему не хватает семь встреч. Лидирует в рейтинге Андрей Ярмоленко со 116 проведенными матчами.

Добавим, что в следующем поединке против Мальты также юбилей может отпраздновать и Сергей Сидорчук, у которого сейчас 59 встреч за сборную.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Северная Македония Николай Матвиенко Георгий Судаков Илья Забарный
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