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Национальная сборная Украины

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Тренер Мальты: Украина имеет четко определенный стиль игры

Национальная сборная Украины
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Тренер Мальты - о грядущем матче с Украиной

Тренер Мальты: Украина имеет четко определенный стиль игры

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 против Украины.

"За исключением последнего матча, против Северной Македонии, сборная Украины использовала одну и ту же схему. Это свидетельствует о том, что соперник имеет четко определенный стиль игры, с которым нашей команде придется бороться.

Сейчас ситуация иная, чем перед нашей предыдущей встречей. Тогда у Украины только появился новый тренер, который не имел много времени на реализацию своих мыслей.

Я ожидаю другую игру. Нам стоит адаптироваться к новой сборной Украины. Мы понимаем, что соперник бьется с Италией за второе место в группе. Это добавляет нашей встрече важности, поскольку ее результат будет иметь непосредственное влияние на турнирную таблицу", – заявил Марколини.

Напомним, что матч Мальта - Украина состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Мальта
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Источник:
УАФ

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