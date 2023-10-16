Сборная Украины в полном составе провела предматчевую тренировку перед Мальтой. ФОТО

Сборная Украины провела свою официальную тренировку перед матчем отбора Евро-2024 с Мальтой.

Официальная тренировка сине-желтых состоялась на Национальном стадионе Мальты. По прогнозам, завтра на игре будет около 7—8 тыс. болельщиков.

Сегодня участие в вечерней сессии приняли все 24 игрока, которые сейчас находятся в лагере национальной команды. Днем у сборной была теория, а вечером — единственная тренировка, которую команда проводит в полном составе перед поединком с Мальтой. Часовое занятие традиционно было посвящено отработке тактической схемы и определению стартового состава на матч.

Сегодня до полуночи главный тренер Сергей Ребров сформирует заявку на поединок, который является определяющим для национальной команды Украины в смысле сохранения шансов в борьбе за путевку на Евро-2024.