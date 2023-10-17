Мальта — Украина. Анонс и прогноз отбора ЧЕ-2025 на 17.10.2023

Несмотря на значительное количество брака на поле, главная команда смогла дожать Северную Македонию. Но следующего соперника "желто-синих" точно не стоит недооценивать, потому что именно Мальта создала больше всего проблем для подопечных Сергея Реброва.

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Отбор на ЧЕ-2024. Группа С. 8-й тур

Та-Кали. "Национальный стадион"

Арбитр в поле — Мортен Крог (Дания)

Мальта 21:45 Украина

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Новости Мальты

Мальта уже точно не выступит на Евро-2024 после шести подряд поражений в отборочной кампании, последнее из которых было разгромом от Италии со счетом 4:0 в минувшие выходные. Это продлило их отсутствие на континентальном первенстве еще на один турнир. Но к этому мальтийские болельщики уже привыкли, поскольку с 1964 года они участвовали во всех, кроме одной, отборочных кампаниях, но терпели неудачи с каждой попытки.

Это неудивительно, если учесть, что на 15 пропущенных мячей приходится лишь один забитый, что подчеркивает их проблемы на обоих концах поля. Такая асимметрия между забитыми и пропущенными мячами привела к тому, что они проиграли 15 матчей подряд. И лишь в трети из них подопечным Микеле Марколини удалось сократить отставание в счете до одного мяча, хотя одна из них была поражением со счетом 1:0.

Во вторник стоит обратить внимание на Пола Мбонга. Он еще не забил ни одного мяча за Мальту, но быстро зарабатывает репутацию коллекционера карточек с четырьмя подряд предупреждениями за клуб или национальную сборную.

Ориентировочный состав Мальты: Бонелло, Аттар, Апап, Пепе, Мускат, Камензули, Нвоко, Кристенсен, Гилломе, Пайбер, Сатариано

Новости Украины

Сборная Украины стремится принять участие в четвертом чемпионате Европы подряд. И даже еще одно преимущество в один мяч может существенно повысить ее шансы, особенно учитывая противостояние с Италией за второе место. Судьба команды Сергея Реброва не будет определена во вторник, но они могут опередить Италию, если она потеряет очки с лидером группы С — Англией.

Но перед тем, как забегать вперед о предстоящих матчах и их перестановках, нашим футболистам следует помнить, что Мальта победила их в товарищеском матче в июне 2017 года, а также продемонстрировала конкурентоспособную игру в недавнем матче в Трнаве. Учитывая то, что оба поражения в этой квалификационной кампании состоялись на выезде, "сине-желтые" должны быть несколько насторожены перед этим поединком, даже если эти два поражения произошли от команд с более высоким рейтингом.

К сожалению, на поле не выйдут Сергей Кривцов и Руслан Малиновский. Первый восстанавливается после травмы, а второй пропускает поединок из-за перебора желтых карточек.

Ориентировочный состав Украины: Трубин, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Пихаленок, Зинченко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбык

Мальта — Украина. Статистика личных встреч

Эти команды сыграли между собой два матча — товарищеский (победа Мальты 0:1) и в этой квалификации (победа Украины 1:0).

Мальта — Украина. Последние матчи команд

"Иоаниты" крайне плохо выступают в этой квалификации. В последнем матче они потерпели сокрушительное поражение от Италии.

"Желто-синие" сейчас на подъеме после победы в Праге над сборной Северной Македонии.

Мальта — Украина. Турнирное положение команд

Хозяева поля являются той командой, с которой Украине нельзя терять очки, если есть расчет на хоть какую-то борьбу с итальянцами. При этом для самой Мальты квалификация уже завершена.

Мальта — Украина. Ставка и коэффициенты

Мальта — Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Украины 0:2. Не стоит даже говорить о разнице в классе, несмотря на то, что сейчас все умеют играть в футбол. Поэтому прогнозируем, что команда Сергея Реброва не будет иметь проблем с мальтийцами.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.