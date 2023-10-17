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Национальная сборная Украины

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На матче Мальта - Украина ожидается порядка 3-х тысяч зрителей

Национальная сборная Украины
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Аншлаг на стадионе собирают только матчи топ-сборных

На матче Мальта - Украина ожидается порядка 3-х тысяч зрителей

Фото Олександра Гливинського - УАФ

Новина українською

Сегодня в городе Та-Кали на Национальном стадионе сборная Украины проведет матч отбора Евро-2024 против команды Мальты.

Стадион вмещает 17 000 зрителей, однако сегодня аншлага не будет – ожидается присутствие всего 3 000 зрителей. Как отмечают местные журналисты, местная сборная собирает аншлаги на своем стадионе только когда в гости приезжают топ-сборные.

Также интересно, что сегодняшний матч станет первым поединком для нашей команды на мальтийской земле. То есть, ни на этой арене, ни на другом стадионе Мальты сине-желтые еще не выступали.

Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.

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В статье: Украина Мальта
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Источник:
УАФ

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