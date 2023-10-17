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На матче Мальта - Украина ожидается порядка 3-х тысяч зрителей
Аншлаг на стадионе собирают только матчи топ-сборных
Фото Олександра Гливинського - УАФ
Сегодня в городе Та-Кали на Национальном стадионе
Стадион вмещает 17 000 зрителей, однако сегодня аншлага не будет – ожидается присутствие всего 3 000 зрителей. Как отмечают местные журналисты, местная сборная собирает аншлаги на своем стадионе только когда в гости приезжают топ-сборные.
Также интересно, что сегодняшний матч станет первым поединком для нашей команды на мальтийской земле. То есть, ни на этой арене, ни на другом стадионе Мальты сине-желтые еще не выступали.
Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.
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