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Национальная сборная Украины

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Мальта забивает второй гол. На этот раз - в свои ворота. Мальта - Украина 1:1. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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Много ошибок от команд

Мальта забивает второй гол. На этот раз - в свои ворота. Мальта - Украина 1:1. ВИДЕО

Фото: mfa.com.mt

Новина українською

Сборная Украины категорически плохо начала матч отбора еывро-2024 против Мальты.

Уже на 14-й минуте Мбонг убежал от Матвиенко и пробил Трубина, который откровенно не спас.

Впрочем, еще до перерыва наша команда отыгралась – Судаков на 38-й минуте бил куда-то в сторону дальней штанги и вероятно мимо, но откуда ни возьмись взялся Камензули, который в красивом подкате переправил мяч в сетку 1:1.

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В статье: Украина Мальта
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