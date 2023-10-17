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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Уже впереди. Мудрик заработал пенальти, Довбик забил. Мальта - Украина 1:2. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Валидольный первый тайм

Уже впереди. Мудрик заработал пенальти, Довбик забил. Мальта - Украина 1:2. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины категорически плохо начала матч отбора еывро-2024 против Мальты.

Уже на 14-й минуте Мбонг убежал от Матвиенко и пробил Трубина, который откровенно не спас.

Впрочем, еще до перерыва наша команда отыгралась – Судаков на 38-й минуте бил куда-то в сторону дальней штанги и вероятно мимо, но откуда ни возьмись взялся Камензули, который в красивом подкате переправил мяч в сетку 1:1.

А еще через пару минут Мудрик удачно подставился, заработал пенальти, с которого Довбик и вывел нашу сборную вперед. 2:1 к 42-й минуте в пользу нашей команды.

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В статье: Украина Мальта
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Комментарии (4)
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С.Карпович. (Ланівці)
17.10.2023 в 22:53
Це жесть.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.10.2023 в 22:43
Комедія
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
17.10.2023 в 22:43
убирайте Сидорчука -Ваната -игры нет не фартовый Зина капитан
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.10.2023 в 22:43
То якась комедія...
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+1
0

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