Уже впереди. Мудрик заработал пенальти, Довбик забил. Мальта - Украина 1:2. ВИДЕО

Сборная Украины категорически плохо начала матч отбора еывро-2024 против Мальты.

Уже на 14-й минуте Мбонг убежал от Матвиенко и пробил Трубина, который откровенно не спас.

Впрочем, еще до перерыва наша команда отыгралась – Судаков на 38-й минуте бил куда-то в сторону дальней штанги и вероятно мимо, но откуда ни возьмись взялся Камензули, который в красивом подкате переправил мяч в сетку 1:1.

А еще через пару минут Мудрик удачно подставился, заработал пенальти, с которого Довбик и вывел нашу сборную вперед. 2:1 к 42-й минуте в пользу нашей команды.