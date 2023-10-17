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Уже впереди. Мудрик заработал пенальти, Довбик забил. Мальта - Украина 1:2. ВИДЕО
Валидольный первый тайм
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины категорически плохо начала матч отбора еывро-2024 против Мальты.
Уже на 14-й минуте Мбонг убежал от Матвиенко и пробил Трубина, который откровенно не спас.
Впрочем, еще до перерыва наша команда отыгралась – Судаков на 38-й минуте бил куда-то в сторону дальней штанги и вероятно мимо, но откуда ни возьмись взялся Камензули, который в красивом подкате переправил мяч в сетку 1:1.
А еще через пару минут Мудрик удачно подставился, заработал пенальти, с которого Довбик и вывел нашу сборную вперед. 2:1 к 42-й минуте в пользу нашей команды.
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