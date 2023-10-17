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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Мудрик забил свой первый гол за национальную сборную. Мальта - Украина 1:3. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Снял все вопросы

Мудрик забил свой первый гол за национальную сборную. Мальта - Украина 1:3. ВИДЕО

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

Новина українською

Сборная Украины провела свой выездной матч отбора Евро-2024 против Мальты.

Наши пропустили первыми, но смогли уйти на перерыв ведя в счете 2:1.

Во втором тайме игра была нервной, но Мудрик снял все вопросы, забив третий гол нашей команды на 85-й минуте. Михаил все сделал сам – прошел защитника, сместился с фланг и отлично пробил.

Отдельно отметим, что это первый гол Мудрика за национальную сборную Украины.

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В статье: Украина Мальта Михаил Мудрик
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Комментарии (8)
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rommman1992 (Toruń)
17.10.2023 в 23:53
Перший гол Мудрика був у товариському матчі збірної України проти Борусії
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0
0
oleg dynamo (львівська)
17.10.2023 в 23:52
дивився паралельно Італію і як грали наші,це дійсно "небо і земля"...навіть не знаю чи є у нас з такою грою шанси взагалі....
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+1
0
tartar (Львів)
17.10.2023 в 23:48
Голяра топ!
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.10.2023 в 23:46
Хоч так. А то ганяє, а толку...Вітання з першим голом!
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.10.2023 в 23:45
Бажаю Мудрику так бити італійцям. Походу там більше нема кому.
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0
0
Smersh (Днепродзержинск)
17.10.2023 в 23:44
Це була не гра, а суцільний жах. Молодь в моему дворі на порядок краще грає. Вони можуть віддати пас на 3 метри точний на відміну від гравців збірною. Таке відчуття, що гравці збірної 3 суток кряду грузили вагони і вийшли на поле відразу після цього. Прибери автогол Мальти та зовсім випадковий пенальті, вдарь мальтіець трошки нижче поперечини - і все - припливли. Ну і Ребров, навіщо викликати стільки гравців і потім не випускати на поле.. Буяльский, Русин, Михайличенко...
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+3
0
oleg dynamo (львівська)
17.10.2023 в 23:49
згідний на 100%
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0
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.10.2023 в 23:43
Вітання Михайлу , з почином !
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+1
0

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