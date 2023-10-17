Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик забил свой первый гол за национальную сборную. Мальта - Украина 1:3. ВИДЕО
Снял все вопросы
Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол
Наши пропустили первыми, но смогли уйти на перерыв ведя в счете 2:1.
Во втором тайме игра была нервной, но Мудрик снял все вопросы, забив третий гол нашей команды на 85-й минуте. Михаил все сделал сам – прошел защитника, сместился с фланг и отлично пробил.
Отдельно отметим, что это первый гол Мудрика за национальную сборную Украины.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Англия - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- ВСУ: Россияне штурмуют Авдеевку большими группами пехоты, террикон под нашим контролем
- Англия – Италия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 17.10.23
- Защитник сборной Франции улыбался во время минуты молчания перед матчем отбора на Евро
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rommman1992 (Toruń)
17.10.2023 в 23:53
Ответить
0
0
oleg dynamo (львівська)
17.10.2023 в 23:52
Ответить
+1
0
tartar (Львів)
17.10.2023 в 23:48
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.10.2023 в 23:46
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.10.2023 в 23:45
Ответить
0
0
Smersh (Днепродзержинск)
17.10.2023 в 23:44
Ответить
+3
0
oleg dynamo (львівська)
17.10.2023 в 23:49
Ответить
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.10.2023 в 23:43
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн