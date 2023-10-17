Мудрик забил свой первый гол за национальную сборную. Мальта - Украина 1:3. ВИДЕО

Сборная Украины провела свой выездной матч отбора Евро-2024 против Мальты.

Наши пропустили первыми, но смогли уйти на перерыв ведя в счете 2:1.

Во втором тайме игра была нервной, но Мудрик снял все вопросы, забив третий гол нашей команды на 85-й минуте. Михаил все сделал сам – прошел защитника, сместился с фланг и отлично пробил.

Отдельно отметим, что это первый гол Мудрика за национальную сборную Украины.