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Мудрик – Лев матча Мальта - Украина
Довбик на втором месте в опросе
Во вторник, 17 октября, состоялся матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина,
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Михаилу Мудрику, который отметился голом и в итоге набрал 27% голосов.
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Вслед за ним финишировали Артем Довбик (11%) и Георгий Судаков с Александром Зинченко – по 6%.
Напомним, что сборная Украины после 7 проведенных поединков занимает второе место в группе, имея в активе 13 баллов. Итальянцы отстают на 3 пункта, но имеют в запасе домашнюю игру против Северной Македонии.
Решающей станет ноябрьский матч, в котором наша команда примет в Леверкузене Италию.
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