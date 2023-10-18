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Национальная сборная Украины

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Мудрик – Лев матча Мальта - Украина

Национальная сборная Украины
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Довбик на втором месте в опросе

Мудрик – Лев матча Мальта - Украина

Новина українською

Во вторник, 17 октября, состоялся матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина, который завершился со счетом 3:1 в пользу украинской команды.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Михаилу Мудрику, который отметился голом и в итоге набрал 27% голосов.

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Вслед за ним финишировали Артем Довбик (11%) и Георгий Судаков с Александром Зинченко – по 6%.

Напомним, что сборная Украины после 7 проведенных поединков занимает второе место в группе, имея в активе 13 баллов. Итальянцы отстают на 3 пункта, но имеют в запасе домашнюю игру против Северной Македонии.

Решающей станет ноябрьский матч, в котором наша команда примет в Леверкузене Италию.

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В статье: Украина Мальта Михаил Мудрик
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Источник:
УАФ

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