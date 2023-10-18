Зинченко: Сказал Мудрику: "Если забьешь в субботнем дерби с Арсеналом, оторву тебе яйца"

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Мальтой (3:1) в отборе на Евро-2024, а также пошутил по поводу дерби против "Челси" Михаила Мудрика, которое состоится 21 октября.

- Первый тайм был достаточно сложным. Не скажу, что и во втором было очень просто. Многие люди, может, думают, что Мальта – это слабый соперник, что мы должны были забить пять мячей или что-нибудь такое. Но они еще раз показали, что могут давать хорошую игру, хорошо защищаться. Мы первыми пропустили, но самое главное, что вернулись в игру довольно быстро и показали характер – это то, что есть у всех украинцев.

– Судаков второй раз бьет, второй раз – рикошет.

– Фарт любит лучших, поэтому он заслужил это своей работой. С первого дня, когда он попал в сборную, каждый из нас видел его потенциал, что этот юноша может стать игроком топ-класса. Он каждый день доказывает, что уже становится одним из лидеров нашей команды.

Главное, чтобы он не останавливался и делал правильные шаги в своей жизни. Сейчас у него переломная стадия, потому что много разговоров [трансферных] и внимания вокруг него. Если он будет принимать правильные решения, то у него все получится.

- Ты сказал Мудрику, забившему гол: "Только попробуй повторить это в ближайшее время", имея в виду очную игру ваших клубов.

– Я ему сказал: "Если ты сделаешь или попробуешь сделать это в субботу, оторву тебе "яйца". Так и сказал. Извиняюсь за мой французский.

Самым важным для нас было – взять 3 очка. Я очень рад за него и сборную. Это очень важный мяч, он немного успокоил игру. Мы помним прошлый опыт, когда в игре с Казахстаном пропускали на последних минутах и теряли очень простые очки. Этот гол успокоил команду.

Сейчас мы все должны переключиться на клубы. В субботу меня и Мудрика уже ждет очень важная игра в Лондоне. Михаил, я тебе еще раз говорю (улыбается).

Не хочу забегать далеко, но матч с Италией будет финалом. Финалом всей нашей жизни на этот момент. Все мы понимаем, в какое время живем. Нас не нужно мотивировать. Каждая наша победа – это хорошие эмоции для всех украинцев.

Я видел кадры, когда бойцы смотрели нашу игру. Мурашки по коже были. Это то, что нас мотивирует больше всего сегодня.

Большое спасибо от всей команды болельщикам за поддержку. На протяжении всего матча с Мальтой мы чувствовали поддержку тех, у кого была возможность прийти на игру, – резюмировал Зинченко.