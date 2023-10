Гол Мудрика в ворота Мальты претендует на звание лучшего гола тура в квалификации Евро-2024. ВИДЕО

УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего автора гола тура квалификации Евро-2024.

Среди претендентов и вингер сборной Украины Михаил Мудрик со своим голом в ворота сборной Мальты (3:1).

Другие претенденты - Юнус Акгюн (Турция) и Джердан Шакири (Швейцария).

Проголосовать может каждый желающий на сайте УЕФА.

Four epic strikes ❤️



Which golazo gets your vote?#EQGOTT | @AlipayPlus