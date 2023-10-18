Национальная сборная Украины
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Гол Мудрика в ворота Мальты претендует на звание лучшего гола тура в квалификации Евро-2024. ВИДЕО
Проголосовать можно на сайте УЕФА
instagram.com/uafukraine
УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего автора гола тура квалификации Евро-2024.
Среди претендентов и вингер сборной Украины Михаил Мудрик со своим голом в ворота сборной Мальты (3:1).
Другие претенденты - Юнус Акгюн (Турция) и Джердан Шакири (Швейцария).
Проголосовать может каждый желающий на сайте УЕФА.
Four epic strikes ❤️— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 17, 2023
Which golazo gets your vote?#EQGOTT | @AlipayPlus
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