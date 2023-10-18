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Гол Мудрика в ворота Мальты претендует на звание лучшего гола тура в квалификации Евро-2024. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Проголосовать можно на сайте УЕФА

Гол Мудрика в ворота Мальты претендует на звание лучшего гола тура в квалификации Евро-2024. ВИДЕО

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Новина українською

УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего автора гола тура квалификации Евро-2024.

Среди претендентов и вингер сборной Украины Михаил Мудрик со своим голом в ворота сборной Мальты (3:1).

Другие претенденты - Юнус Акгюн (Турция) и Джердан Шакири (Швейцария).

Проголосовать может каждый желающий на сайте УЕФА.

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В статье: Украина Мальта УЕФА Михаил Мудрик
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