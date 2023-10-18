Олег Федорчук: Слабым местом сборной Украины является игра центральных защитников

Впечатлениями об очередном поединке сборной Украины в отборочном цикле ЧЕ-2024 с Мальтой (3:1) с корреспондентом UA-Футбол поделился один из представителей украинского тренерского цеха Олег Федорчук.

– Если брать всю игру, а не результат, то она оставила неоднозначное впечатление, – говорит специалист. – Прежде всего скажу, что бросилось в глаза. Несмотря на предостережения тренерского штаба, со стороны наших игроков чувствовалось превосходство, особенно в центре поля. Во-вторых, слабым местом нашей сборной является игра центральных защитников – в частности, Матвиенко. Его действия, когда был пропущен мяч, в этом плане очень показательны. Разницу в дистанции в сорок метров с игроком сборной Мальты он должен был сократить. Если этого не произошло, то это значит, что Николай не в лучшей форме и его скоростные качества оставляют желать лучшего. К сожалению, у нас нет альтернативы – и это беда.

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- У тренерского штаба не такой уж большой выбор центральных защитников, а тут еще и не вовремя травмировался опытный Сергей Кривцов...

- Именно так. А центральная ось обороны – это то звено, от которого очень зависит результат. Да и вратарь Трубин, в отличие от поединка с Северной Македонией, в матче против мальтийцев выглядел слабо. Если в субботу он был героем, то во вторник стал антигероем. И мяч пропустил, и было видно, что нервничал. Нервничал и главный тренер Сергей Ребров. Мне кажется, что против Мальты он поставил слишком много футболистов, которые играли в предыдущем матче с Северной Македонией и поэтому не восстановились. На мой взгляд, Судаков и Зинченко в центре поля могли бы сыграть лучше. Все вместе и дало такую ​​нервозность. Но в полученном результате в определенной степени помог нам арбитр, который вообще-то мог одиннадцатиметровый в ворота Мальты и не назначать. Ведь предшествовавший этому игровой момент был сугубо на усмотрение судьи. Первый же мяч, влетевший в «рамку» хозяев поля – это подарок. Поэтому скажу прямо: игра мне не очень понравилась.

- Стало быть, вы считаете, что результат 3:1 именно по игре не выглядит убедительным?

– Да. И сам Ребров после матча сказал, что игры с не слишком сильным соперником всегда даются с трудом. Это как раз показатель класса, а не мастерства. Команда, имеющая более высокий уровень, должна играть более уверенно и стабильно. Мы ведь вторую игру всегда проваливаем, и эта проблема у сборной Украины не исчезает уже лет десять. Это во многом зависит от скамейки запасных. Мне казалось, что Сергей Ребров прибегнет к большей ротации. Футболисты, которые не играли против северомакедонцев или провели в той встрече мало игрового времени, были бы не только «свежее», но и более мотивированными. Однако главный тренер так не сделал и только благодаря обстоятельствам, непосредственно не зависевшим от нашей сборной, нам удалось завоевать три очка. Имею ввиду ошибки центральных защитников Мальты. При этом мы должны понимать, что мальтийцы перед встречей с Украиной тоже играли тяжелый матч – с итальянцами. И это немного огорчает.