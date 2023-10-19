Степаненко сам предложил Реброву не включать его в заявку на Мальту, - Вацко

Опорный хавбек сборной Украины Тарас Степаненко сам предложил тренерскому штабу команды не вносить его в заявку на матч квалификации Евро-2024 против Мальты (3:1). Такую информацию дает журналист и комментатор Виктор Вацко.

По словам источника, все из-за того, что Степаненко подвис на желтых карточках, и в случае получения «горчичника» в матче с Мальтой, пропускал бы решающий матч с Италией.

Исходя из этого, Сергей Ребров сказал Тарасу, что он не рассчитывает на игрока в матче с Мальтой, хотя в заявке опорник, вероятно, был бы.

В свою очередь Тарас предложил тренерскому штабу не вносить его в заявку на матч, а внести игроков, ранее не попадавших в заявку, но работавших в тренировочном процессе на уровне со всеми. Таким образом, Русин впервые попадая в заявку на матч сборной, получал возможность дебютировать за национальную сборную Украины.

Напомним, что сборная Украины после 7 проведенных поединков занимает второе место в группе, имея в активе 13 баллов. Итальянцы отстают на 3 пункта, но имеют в запасе домашнюю игру против Северной Македонии.

Решающим станет ноябрьский матч, в котором наша команда примет в Леверкузене Италию.