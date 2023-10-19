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Степаненко сам предложил Реброву не включать его в заявку на Мальту, - Вацко
Впрочем, в этом матче тренерский штаб и так не рассчитывал на Тараса
uaf.ua
Опорный хавбек
По словам источника, все из-за того, что Степаненко подвис на желтых карточках, и в случае получения «горчичника» в матче с Мальтой, пропускал бы решающий матч с Италией.
Исходя из этого, Сергей Ребров сказал Тарасу, что он не рассчитывает на игрока в матче с Мальтой, хотя в заявке опорник, вероятно, был бы.
В свою очередь Тарас предложил тренерскому штабу не вносить его в заявку на матч, а внести игроков, ранее не попадавших в заявку, но работавших в тренировочном процессе на уровне со всеми. Таким образом, Русин впервые попадая в заявку на матч сборной, получал возможность дебютировать за национальную сборную Украины.
Напомним, что сборная Украины после 7 проведенных поединков занимает второе место в группе, имея в активе 13 баллов. Итальянцы отстают на 3 пункта, но имеют в запасе домашнюю игру против Северной Македонии.
Решающим станет ноябрьский матч, в котором наша команда примет в Леверкузене Италию.
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