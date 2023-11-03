"Это было украинизацией завершения моей карьеры". Шевченко вспомнил свой дубль Швеции

Легенда сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свои эмоции после дубля в ворота Швеции (2:1) на домашнем Евро-2012.

"О да, два моих гола. Первый – это произведение искусства. Я жду, потому что знаю, что Андрей Ярмоленко уже остановился с мячом. Я уже посмотрел (на него) и знал, что он это сделает – остановит мяч и войдет внутрь. Я умею читать его шаги.

Я создаю пространство для себя и передача идет именно туда, куда нужно, потому что Ярмоленко – замечательный игрок. Он понимает, смотрит и видит пространство, которое я создал, а я просто знаю его дальнейшие шаги. Я знаю, что когда он посмотрит вверх, я должен сделать движение (в сторону ворот). Но перед тем как двигаться, я должен создать пространство, в которое хочу войти. И я должен посмотреть на Ярмоленко и сказать: "Дай на ближнюю стойку".

Изменилась ли моя игра на тот момент? Да, потому что у меня уже не было прежней скорости. И мне приходилось гораздо лучше готовить для себя позицию. Я уже не был тем самым игроком.

Второй гол? Прошло пять минут, гол с той же позиции. Но в этом случае я сперва сделал движение назад, а потом вперед.