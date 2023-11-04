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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины проведет товарищеский матч в Польше за четыре дня до игры с Италией – источник

Национальная сборная Украины

Соперник пока неизвестен

Сборная Украины проведет товарищеский матч в Польше за четыре дня до игры с Италией – источник

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

Тренерский штаб сборной Украины запланировал проведение товарищеского матча перед решающим поединком отбора на ЧЕ-2024. Об этом сообщает Terrikon.com.

Этот спарринг запланирован на 16 ноября. Пока соперник еще неизвестен. Матч состоится в польском городе Гданьск.

20 ноября "сине-желтые" проведут решающий поединок отбора на Чемпионат Европы-2024 против сборной Италии. Эта встреча состоится в немецком Леверкузене.

В середине сентября Виктор Вацко сообщал, что тренерский штаб не планирует проведение товарищеского матча перед поединком с итальянцами. Однако он замечал, что все еще может измениться.

Добавим, что Украина занимает второе место в группе C, тогда как Италия идет на третьей позиции. Между командами разрыв в три очка, но "сквадра адзурра" имеет еще игру в запасе.

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Источник:
Terrikon.com
Комментарии
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download1 (huyersk)
04.11.2023 в 09:55
у цьому матчі можно перевірити найближчий резерв, навіщо втрачати можливість?
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Комментарии 3
download1 (huyersk)
04.11.2023 в 09:55
у цьому матчі можно перевірити найближчий резерв, навіщо втрачати можливість?
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avatar
scorpius (Ck)
04.11.2023 в 09:40
Ну вот, а потом после неудачи с макаронами скажут "мы устали"
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Kaiso Vegas
04.11.2023 в 09:10
Це тренерський штаб вирішив зробити бо так зараз модно? Гравці нашої збірної завжди мають гарну концентрацію на перший матч, то чому б її не зберегти на матч з виснаженою після Македонії Італією, замість того щоб розпилятись на товариські матчі
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