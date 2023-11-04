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Сборная Украины проведет товарищеский матч в Польше за четыре дня до игры с Италией – источник
Соперник пока неизвестен
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Тренерский штаб сборной Украины запланировал проведение товарищеского матча перед решающим поединком отбора на ЧЕ-2024. Об этом сообщает Terrikon.com.
Этот спарринг запланирован на 16 ноября. Пока соперник еще неизвестен. Матч состоится в польском городе Гданьск.
20 ноября "сине-желтые" проведут решающий поединок отбора на Чемпионат Европы-2024 против сборной Италии. Эта встреча состоится в немецком Леверкузене.
В середине сентября Виктор Вацко сообщал, что тренерский штаб не планирует проведение товарищеского матча перед поединком с итальянцами. Однако он замечал, что все еще может измениться.
Добавим, что Украина занимает второе место в группе C, тогда как Италия идет на третьей позиции. Между командами разрыв в три очка, но "сквадра адзурра" имеет еще игру в запасе.
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