Сборная Украины проведет товарищеский матч в Польше за четыре дня до игры с Италией – источник

Тренерский штаб сборной Украины запланировал проведение товарищеского матча перед решающим поединком отбора на ЧЕ-2024. Об этом сообщает Terrikon.com.

Этот спарринг запланирован на 16 ноября. Пока соперник еще неизвестен. Матч состоится в польском городе Гданьск.

20 ноября "сине-желтые" проведут решающий поединок отбора на Чемпионат Европы-2024 против сборной Италии. Эта встреча состоится в немецком Леверкузене.

В середине сентября Виктор Вацко сообщал, что тренерский штаб не планирует проведение товарищеского матча перед поединком с итальянцами. Однако он замечал, что все еще может измениться.

Добавим, что Украина занимает второе место в группе C, тогда как Италия идет на третьей позиции. Между командами разрыв в три очка, но "сквадра адзурра" имеет еще игру в запасе.