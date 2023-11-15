Сборная Украины в полном составе провела тренировку двумя группами

Сегодня после обеда киевские динамовцы, в целом проведя в пути 22 часа, прибыли в расположение сине-желтых, расширив состав команды до полного. Вместе с игроками прибыл и тренер по физподготовке Виталий Кулиба, поэтому сегодняшнюю разминку на стадионе "На Траугутта" привычно проводил именно он (вчера эту миссию взял на себя один из ассистентов Сергея Реброва, Альберто Босх).

Собственно, после части пробежки игроки разделились на две группы: ребята из украинских клубов, которые играли в воскресенье, продолжили наматывать круги вокруг поля, а легионеры вместе с Егором Назариной и Дмитрием Ризныком провели разминку с мячами, в частности на точность передач, после чего выполняли различные задания тренерского штаба.

Немало внимания уже с первых дней сбора уделяется тактической работе. Футболисты делали упражнения на пасинг с завершающим ударом, отрабатывали действия во время прессинга, выполняли работу в отборе. Также команда работала в формате игровых серий.

Тем временем другая группа, завершив пробежку, выполнила упражнения на стретчинг и восстановление мышц. После завершения восстановительной работы она вернулась в отель.

После выравнивания функционального состояния игроков вся команда будет работать в контексте единой тренировки уже завтра. Это занятие будет вечерним и, как и два предыдущих, состоится на стадионе "На Траугутта".