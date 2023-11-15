  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины в полном составе провела тренировку двумя группами
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины в полном составе провела тренировку двумя группами

Национальная сборная Украины

Сборная провела вторую тренировку в Гданьске

Сборная Украины в полном составе провела тренировку двумя группами

uaf

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня после обеда киевские динамовцы, в целом проведя в пути 22 часа, прибыли в расположение сине-желтых, расширив состав команды до полного. Вместе с игроками прибыл и тренер по физподготовке Виталий Кулиба, поэтому сегодняшнюю разминку на стадионе "На Траугутта" привычно проводил именно он (вчера эту миссию взял на себя один из ассистентов Сергея Реброва, Альберто Босх).

Собственно, после части пробежки игроки разделились на две группы: ребята из украинских клубов, которые играли в воскресенье, продолжили наматывать круги вокруг поля, а легионеры вместе с Егором Назариной и Дмитрием Ризныком провели разминку с мячами, в частности на точность передач, после чего выполняли различные задания тренерского штаба.

Немало внимания уже с первых дней сбора уделяется тактической работе. Футболисты делали упражнения на пасинг с завершающим ударом, отрабатывали действия во время прессинга, выполняли работу в отборе. Также команда работала в формате игровых серий.

Тем временем другая группа, завершив пробежку, выполнила упражнения на стретчинг и восстановление мышц. После завершения восстановительной работы она вернулась в отель.

После выравнивания функционального состояния игроков вся команда будет работать в контексте единой тренировки уже завтра. Это занятие будет вечерним и, как и два предыдущих, состоится на стадионе "На Траугутта".

Читайте также Ребров вызвал 26 футболистов на матч против Италии. Дубинчак и Таловеров попали в заявку
По теме
yellow-arrow
Беспомощный Рибери и вездесущий Зозуля. Как топовая Франция спасовала перед Украиной
yellow-arrow
Таловеров: Моя цель - остаться играть в Европе и сделать там себе имя
yellow-arrow
Сикан: Италия - очень неприятная команда
Национальная сборная Украины Артем Довбик Виктор Цыганков Михаил Мудрик Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
uaf
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
15.11.2023 в 11:14
зачем вызывать Малину-Сидора-Яремчука дно
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.11.2023 в 11:14
зачем вызывать Малину-Сидора-Яремчука дно
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости