Великолепный гол не помог гостям. Дания – Словения 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор поединка девятого тура отбора на ЧЕ-2023, в котором Дания принимала дома Словению. Хозяева создали множество моментов, однако смогли реализовать всего два. В то же время гости за 90 минут всего дважды пробили по воротам соперников. Один из ударов получился точным и красивым: Янжа прямым выстрелом из стандарта все-таки пробил Шмайхеля.

Дания – Словения 2:1

Голы: Мехле 26, Делейни 54 – Янжа 30