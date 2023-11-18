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Великолепный гол не помог гостям. Дания – Словения 2:1. Видео голов и обзор матча

Национальная сборная Украины
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Датчане вышли на Евро

Великолепный гол не помог гостям. Дания – Словения 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию представляем видеообзор поединка девятого тура отбора на ЧЕ-2023, в котором Дания принимала дома Словению. Хозяева создали множество моментов, однако смогли реализовать всего два. В то же время гости за 90 минут всего дважды пробили по воротам соперников. Один из ударов получился точным и красивым: Янжа прямым выстрелом из стандарта все-таки пробил Шмайхеля.

Дания – Словения 2:1

Голы: Мехле 26, Делейни 54 – Янжа 30

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Дания Словения обзор
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