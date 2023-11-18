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Цыганков: Осторожно, Италия. Мы хотим поехать на Евро

Национальная сборная Украины

Будет настоящая битва

Цыганков: Осторожно, Италия. Мы хотим поехать на Евро

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков рассказал для La Gazzetta dello Sport, что украинцы серьезно настроены выйти на Евро-2024, обыграв одного из грандов мирового футбола -- Италию.

Это последний матч группы. Мы четко осознали тот факт, что для того, чтобы попасть на чемпионат Европы, мы должны совершить подвиг. Мы сделаем все для этого, для нас и для нашей страны. В тот момент, в который мы живем, участие в Евро является слишком важным. Это большой турнир, и мы хотим на нем сыграть. Наш народ страдал месяцами, и мы хотим попытаться подарить украинцам несколько счастливых моментов. Последний матч с Италией? Да, два месяца назад был очень сложный матч. Италия играла дома, на "Сан-Сиро", великолепном стадионе с 60 000 болельщиков. Мы попали в беду. Это послужило нам уроком. Сейчас у нас есть последний шанс, и мы хотим победить, мы хотим поехать на чемпионат Европы. Осторожно, Италия, мы хотим, чтобы Чемпионат Европы порадовал наших людей.

Решающий поединок между Украиной и Италией состоится 20 ноября, в понедельник. Начало в 21:45.

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Национальная сборная Украины Национальная сборная Италии Виктор Цыганков Евро 2024
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
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