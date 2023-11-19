Алексей Михайличенко – о матче с Италией: Мы достойны того, чтобы получить путевку на Евро

Бывший тренер и игрок сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал завтрашний матч "сине-желтых" против команды Италии.

“ – Алексей Александрович, чего ожидаете от матча Украина – Италия?

– Прежде всего – победы нашей команды. Иного результата я даже не рассматриваю. Италия пропустила чемпионат мира и хочет реабилитироваться, но это не наша проблема. Наша цель – это выход на Евро. Думаю, мы достойны того, чтобы получить эту путевку.

– Благодаря чему мы можем победить Италию?

– Каждый матч – это борьба характеров, а уже потом идет тактика, мастерство и все остальное. Думаю, тренерский штаб во главе с Ребровым очень хорошо поработает и найдет ключ к победе. Главное – чтобы в глазах и сердцах наших ребят была только жажда победы.

– Как Вы думаете, сборная Украины сможет навязать Италии игру первым номером или лучше играть на скорых контратаках?

– Это зависит от того, какую тактику выберет Сергей Ребров. Италию устроит и ничья, потому они могут выбрать защитный вариант, но мне трудно спрогнозировать.

– Сборная Италии была сильнее при Манчини или сейчас – при Спаллетти?

– При Спаллетти она стала другой. Из тех матчей, которые я видел, против этой Италии можно играть и выигрывать. Многое будет зависеть от того, в какой форме к игре подойдет наша команда.

– От каких игроков нашей команды вы ожидаете яркой игры, кто должен повести за собой сборную?

– Я никогда не называю героев до матча. Очень важно, чтобы на поле находился не один игрок, а команда. На каждой позиции нужно быть лидером. Итальянцы с первых минут должны увидеть, что Украина не уступит ни один клочок поля. Это будет бой, в котором нет места компромиссам.

– В первом матче итальянцы выглядели чуть ли не на голову сильнее нашей команды.

– Мне показалось, что наши ребята в этой игре не смогли показать свои лучшие качества. Италия победила прежде всего благодаря своей уверенности. Они больше хотели получить три очка. Поэтому в понедельник нам нужно продемонстрировать характер”, - сказал Михайличенко.