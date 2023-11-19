Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алексей Михайличенко – о матче с Италией: Мы достойны того, чтобы получить путевку на Евро
Считает, что против итальянцев можно играть и выигрывать
Олександр Приходько
Бывший тренер и игрок сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал завтрашний матч "сине-желтых" против команды Италии.
“ – Алексей Александрович, чего ожидаете от матча Украина – Италия?
– Прежде всего – победы нашей команды. Иного результата я даже не рассматриваю. Италия пропустила чемпионат мира и хочет реабилитироваться, но это не наша проблема. Наша цель – это выход на Евро. Думаю, мы достойны того, чтобы получить эту путевку.
– Благодаря чему мы можем победить Италию?
– Каждый матч – это борьба характеров, а уже потом идет тактика, мастерство и все остальное. Думаю, тренерский штаб во главе с Ребровым очень хорошо поработает и найдет ключ к победе. Главное – чтобы в глазах и сердцах наших ребят была только жажда победы.
– Как Вы думаете, сборная Украины сможет навязать Италии игру первым номером или лучше играть на скорых контратаках?
– Это зависит от того, какую тактику выберет Сергей Ребров. Италию устроит и ничья, потому они могут выбрать защитный вариант, но мне трудно спрогнозировать.
– Сборная Италии была сильнее при Манчини или сейчас – при Спаллетти?
– При Спаллетти она стала другой. Из тех матчей, которые я видел, против этой Италии можно играть и выигрывать. Многое будет зависеть от того, в какой форме к игре подойдет наша команда.
– От каких игроков нашей команды вы ожидаете яркой игры, кто должен повести за собой сборную?
– Я никогда не называю героев до матча. Очень важно, чтобы на поле находился не один игрок, а команда. На каждой позиции нужно быть лидером. Итальянцы с первых минут должны увидеть, что Украина не уступит ни один клочок поля. Это будет бой, в котором нет места компромиссам.
– В первом матче итальянцы выглядели чуть ли не на голову сильнее нашей команды.
– Мне показалось, что наши ребята в этой игре не смогли показать свои лучшие качества. Италия победила прежде всего благодаря своей уверенности. Они больше хотели получить три очка. Поэтому в понедельник нам нужно продемонстрировать характер”, - сказал Михайличенко.
Украина и Италия сойдутся в очном противостоянии в Леверкузене завтра, 20 ноября. Стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.
"Сине-желтым" для прямой путевки на Евро-2024 нужна только победа. В противном случае итальянцы вторыми в группе C – после Англии – получат право на участие в финальной части континентального первенства.
Популярное сейчас
- Шестнадцать из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- 16 из 24. Определились еще два участника Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Отбор на Евро-2024. Франция - Гибралтар 14:0. Расплата за грубость и новый рекорд УЕФА
- Сегодня сборная Украины может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не выхода из группы
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО