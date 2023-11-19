Барелла: Мы доказали на Сан-Сиро, что когда мяч у нас, Украине тяжелее играть

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла поделился мыслями относительно завтрашнего поединка против Украины:

"У них сильная команда, но мы знаем свои сильные качества и хотим защитить титул, который мы заслуженно выиграли. Для этого нам нужно сыграть эти тяжелые матчи", - сказал он.

"Это футбол, и мы готовы. Конечно, лучше выйти на поле и победить и не попадать в сложную ситуацию. Очевидно, мы знаем, что нас устроит два результата, но было бы лучше закончить первый матч победой".