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Барелла: Мы доказали на Сан-Сиро, что когда мяч у нас, Украине тяжелее играть
Полузащитник Интера о завтрашней игре
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Италии Николо Барелла поделился мыслями относительно завтрашнего поединка против Украины:
"У них сильная команда, но мы знаем свои сильные качества и хотим защитить титул, который мы заслуженно выиграли. Для этого нам нужно сыграть эти тяжелые матчи", - сказал он.
"Это футбол, и мы готовы. Конечно, лучше выйти на поле и победить и не попадать в сложную ситуацию. Очевидно, мы знаем, что нас устроит два результата, но было бы лучше закончить первый матч победой".
Также Барелла вспомнил последнюю игру с Украиной:
"У Украины есть замечательные игроки. Они быстрые и с отличной техникой. Однако мы доказали на Сан-Сиро, что им трудно, когда мы контролируем мяч. Поэтому мы должны стремиться это повторить".
Италия провела тренировку в Коверчано в воскресенье утром, а после этого вылетела в Леверкузен, где в понедельник состоится игра против Украины.
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