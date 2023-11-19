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Барелла: Мы доказали на Сан-Сиро, что когда мяч у нас, Украине тяжелее играть

Национальная сборная Украины
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Полузащитник Интера о завтрашней игре

Барелла: Мы доказали на Сан-Сиро, что когда мяч у нас, Украине тяжелее играть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла поделился мыслями относительно завтрашнего поединка против Украины:

"У них сильная команда, но мы знаем свои сильные качества и хотим защитить титул, который мы заслуженно выиграли. Для этого нам нужно сыграть эти тяжелые матчи", - сказал он.

"Это футбол, и мы готовы. Конечно, лучше выйти на поле и победить и не попадать в сложную ситуацию. Очевидно, мы знаем, что нас устроит два результата, но было бы лучше закончить первый матч победой".

Также Барелла вспомнил последнюю игру с Украиной:

"У Украины есть замечательные игроки. Они быстрые и с отличной техникой. Однако мы доказали на Сан-Сиро, что им трудно, когда мы контролируем мяч. Поэтому мы должны стремиться это повторить".

Италия провела тренировку в Коверчано в воскресенье утром, а после этого вылетела в Леверкузен, где в понедельник состоится игра против Украины.

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Украина Италия Николо Барелла
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Источник:
football-italia.net
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