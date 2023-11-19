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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров: Завтра нужна только победа

Национальная сборная Украины
Обновлено

Наставник сборной прокомментировал ожидания от предстоящего поединка с Италией

Ребров: Завтра нужна только победа

Фото: УАФ

Новина українською
Новина українською

Наставник сборной Украины Сергей Ребров дал комментарии во время пресс-конференции. На вопрос "Насколько проработаны все ошибки прошлого матча, который для нас был достаточно тяжелым в Милане?", главный тренер ответил:

"Не обеим командам нужна победа. Но я уверен, мы пересмотрели нашу прошлую игру, это очень важно, что есть данные прошлой игры. Информации много, мы предоставили ее игрокам, я уверен, они готовы и это будет другая игра.

Я уверен, завтра будет очень большая поддержка здесь в Германии. Я уверен, что будет полный стадион, и он будет поддерживать наших игроков. Завтра нужна только победа, и с учетом этого мы будем строить нашу игру", - добавил Ребров

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Источник:
youtu.be
Комментарии
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Mariupol_ua (Мариуполь)
19.11.2023 в 18:25
sticker
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Комментарии 2
Mariupol_ua (Мариуполь)
19.11.2023 в 18:25
sticker
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.11.2023 в 17:58
Так і буде!
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