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Ребров: Завтра нужна только победа
Наставник сборной прокомментировал ожидания от предстоящего поединка с Италией
Фото: УАФ
Наставник сборной Украины Сергей Ребров дал комментарии во время пресс-конференции. На вопрос "Насколько проработаны все ошибки прошлого матча, который для нас был достаточно тяжелым в Милане?", главный тренер ответил:
"Не обеим командам нужна победа. Но я уверен, мы пересмотрели нашу прошлую игру, это очень важно, что есть данные прошлой игры. Информации много, мы предоставили ее игрокам, я уверен, они готовы и это будет другая игра.
Я уверен, завтра будет очень большая поддержка здесь в Германии. Я уверен, что будет полный стадион, и он будет поддерживать наших игроков. Завтра нужна только победа, и с учетом этого мы будем строить нашу игру", - добавил Ребров
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