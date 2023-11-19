Ребров: Завтра нужна только победа

Наставник сборной Украины Сергей Ребров дал комментарии во время пресс-конференции. На вопрос "Насколько проработаны все ошибки прошлого матча, который для нас был достаточно тяжелым в Милане?", главный тренер ответил:

"Не обеим командам нужна победа. Но я уверен, мы пересмотрели нашу прошлую игру, это очень важно, что есть данные прошлой игры. Информации много, мы предоставили ее игрокам, я уверен, они готовы и это будет другая игра.

Я уверен, завтра будет очень большая поддержка здесь в Германии. Я уверен, что будет полный стадион, и он будет поддерживать наших игроков. Завтра нужна только победа, и с учетом этого мы будем строить нашу игру", - добавил Ребров