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Ребров: Не думаю, что Италия завтра выйдет и будет играть на ничью

Национальная сборная Украины
Обновлено

Главный тренер сборной поделился мыслями о возможных тактических действиях итальянцев

Ребров: Не думаю, что Италия завтра выйдет и будет играть на ничью

Фото: Getty Images

Новина українською
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями на пресс-конференции о возможных тактических действиях итальянцев.

- Украине нужна победа, Италию устроит ничья. По вашему мнению, как это может повлиять на ход событий? Рассматриваете ли, что Италия может отдать инициативу и действовать на контратаках?

- Мы рассматривали много тактик с нашей стороны, но как будет играть Италия? Я считаю, у Италии очень полезные игроки, которые могут играть и от обороны, и на атаку. Это очень интенсивная команда. Они играли 2 дня назад, но в Италии всегда есть несколько составов, поэтому мы должны быть готовыми к очень интенсивной игре, а завтра предоставим игроками информацию, как мы будем играть.

- То, что Украине нужна победа, а Италию устроит ничья - как это может повлиять на игру?

- Я уверен, что никак. Не думаю, что Италия завтра выйдет и будет играть на ничью. Это не та команда, которая закроется позади и будет играть на ничью. Не тот тренер.

- Расскажите, довольны ли вы тем, как прошел матч с Легией? Насколько этот матч помешал подготовке к Италии, и почему эта игра проходила за закрытыми дверями?

- Понятно почему, потому что это товарищеский поединок. Это была непосредственная подготовка к игре с Италией. Эта игра была запланирована нами. Очень важно, что никто не получил повреждения и сегодня в тренировке принимают все игроки, - сказал Ребров.

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Сергей Ребров Украина Италия
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Источник:
/youtu.be
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.11.2023 в 19:07
Все вірно. Італію треба возити завтра, а не притискатися, бо тоді рознесуть. А як заб'ємо 2-3, то макарони занервують і гра буде наша)
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.11.2023 в 19:07
Все вірно. Італію треба возити завтра, а не притискатися, бо тоді рознесуть. А як заб'ємо 2-3, то макарони занервують і гра буде наша)
Ответить
0
0

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