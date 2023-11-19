Ребров: Не думаю, что Италия завтра выйдет и будет играть на ничью

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями на пресс-конференции о возможных тактических действиях итальянцев.

- Украине нужна победа, Италию устроит ничья. По вашему мнению, как это может повлиять на ход событий? Рассматриваете ли, что Италия может отдать инициативу и действовать на контратаках?

- Мы рассматривали много тактик с нашей стороны, но как будет играть Италия? Я считаю, у Италии очень полезные игроки, которые могут играть и от обороны, и на атаку. Это очень интенсивная команда. Они играли 2 дня назад, но в Италии всегда есть несколько составов, поэтому мы должны быть готовыми к очень интенсивной игре, а завтра предоставим игроками информацию, как мы будем играть.

- То, что Украине нужна победа, а Италию устроит ничья - как это может повлиять на игру?

- Я уверен, что никак. Не думаю, что Италия завтра выйдет и будет играть на ничью. Это не та команда, которая закроется позади и будет играть на ничью. Не тот тренер.

- Расскажите, довольны ли вы тем, как прошел матч с Легией? Насколько этот матч помешал подготовке к Италии, и почему эта игра проходила за закрытыми дверями?

- Понятно почему, потому что это товарищеский поединок. Это была непосредственная подготовка к игре с Италией. Эта игра была запланирована нами. Очень важно, что никто не получил повреждения и сегодня в тренировке принимают все игроки, - сказал Ребров.