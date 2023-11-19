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Прогнозируемый состав сборной Украины от итальянских СМИ. Тымчик, Трубин, Довбик в старте

Национальная сборная Украины
Обновлено

Состав отличается от предыдущего матча с Италией на Сан-Сиро

Прогнозируемый состав сборной Украины от итальянских СМИ. Тымчик, Трубин, Довбик в старте

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

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Новина українською

Итальянские СМИ опубликовали прогнозируемый состав на завтрашний поединок с Украиной. Также они сравнили его с предыдущим матчем и с игроками, которые тогда участвовали.

Так выглядел состав в прошлом матче на Сан-Сиро: Бущан; Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко; Степаненко, Зинченко; Ярмоленко, Судаков, Цыганков; Довбик.

В отличие от предыдущего матча, итальянцы считают, что на воротах будет стоять Анатолий Трубин. Место в защите вместо Конопли место займет Тымчик, а Кривцова заменит Матвиенко.
Также tuttomercatoweb ожидает появление Цыганкова на позиции Андрея Ярмоленко.

Вероятный состав Украины на завтрашний матч (4-2-3-1) - Трубин; Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко; Степаненко, Зинченко; Цыганков, Судаков, Мудрик; Довбик.

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Украина Италия Артем Довбик Александр Тымчик Анатолий Трубин
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1 голосов
Источник:
tuttomercatoweb.com
Комментарии
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Romerik (YNWA)
19.11.2023 в 21:22
Це напевно один з рідкісних випадків, коли зарубіжні змі майже ідеально знають розстановку наших гравців і хто буде грати в старті. Підготувались непогано
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
19.11.2023 в 21:22
Це напевно один з рідкісних випадків, коли зарубіжні змі майже ідеально знають розстановку наших гравців і хто буде грати в старті. Підготувались непогано
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MaximSK (Киев)
19.11.2023 в 21:04
Все правильно, только вместо Тымчика будет Конопля
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