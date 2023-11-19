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Прогнозируемый состав сборной Украины от итальянских СМИ. Тымчик, Трубин, Довбик в старте
Состав отличается от предыдущего матча с Италией на Сан-Сиро
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Итальянские СМИ опубликовали прогнозируемый состав на завтрашний поединок с Украиной. Также они сравнили его с предыдущим матчем и с игроками, которые тогда участвовали.
Так выглядел состав в прошлом матче на Сан-Сиро: Бущан; Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко; Степаненко, Зинченко; Ярмоленко, Судаков, Цыганков; Довбик.
В отличие от предыдущего матча, итальянцы считают, что на воротах будет стоять Анатолий Трубин. Место в защите вместо Конопли место займет Тымчик, а Кривцова заменит Матвиенко.
Также tuttomercatoweb ожидает появление Цыганкова на позиции Андрея Ярмоленко.
Вероятный состав Украины на завтрашний матч (4-2-3-1) - Трубин; Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко; Степаненко, Зинченко; Цыганков, Судаков, Мудрик; Довбик.
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