Прогнозируемый состав сборной Украины от итальянских СМИ. Тымчик, Трубин, Довбик в старте

Итальянские СМИ опубликовали прогнозируемый состав на завтрашний поединок с Украиной. Также они сравнили его с предыдущим матчем и с игроками, которые тогда участвовали.

Так выглядел состав в прошлом матче на Сан-Сиро: Бущан; Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко; Степаненко, Зинченко; Ярмоленко, Судаков, Цыганков; Довбик.

В отличие от предыдущего матча, итальянцы считают, что на воротах будет стоять Анатолий Трубин. Место в защите вместо Конопли место займет Тымчик, а Кривцова заменит Матвиенко.

Также tuttomercatoweb ожидает появление Цыганкова на позиции Андрея Ярмоленко.

Вероятный состав Украины на завтрашний матч (4-2-3-1) - Трубин; Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко; Степаненко, Зинченко; Цыганков, Судаков, Мудрик; Довбик.