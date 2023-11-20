Минус трое. Ребров объявил заявку на решающий поединок против Италии

Сегодня, 20 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора Евро-2024 против Италии. Накануне встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров озвучил заявку на поединок.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык,

Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак, Александр Зинченко,

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Руслан Малиновский,

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Максим Таловеров, Егор Назарина и Александр Караваев.

Матч Украина - Италия пройдет в Леверкузене. Начало - в 21:45 по Киеву.