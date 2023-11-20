  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Минус трое. Ребров объявил заявку на решающий поединок против Италии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минус трое. Ребров объявил заявку на решающий поединок против Италии

Национальная сборная Украины

Игра состоится уже сегодня

Минус трое. Ребров объявил заявку на решающий поединок против Италии

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

Сегодня, 20 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора Евро-2024 против Италии. Накануне встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров озвучил заявку на поединок.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык,

Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак, Александр Зинченко,

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Руслан Малиновский,

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Максим Таловеров, Егор Назарина и Александр Караваев.

Матч Украина - Италия пройдет в Леверкузене. Начало - в 21:45 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
Таловеров: Уверен, что трибуны Бай-Арены будут сине-желтыми
yellow-arrow
Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия
yellow-arrow
Улыбки и концентрация. ФОТОрепортаж с предматчевой тренировки Украины перед Италией
Украина Италия отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости