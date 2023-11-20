Решающий матч сборной Украины, возможность для молодежки, Заря в ЛК. Расписание футбола на 20 - 26 ноября

Комбинированная неделя. Переплетение различных турниров. В начале семидневки продолжат выяснять отношения сборные команды. Точнее, они будут заканчивать классический отбор. Решающий матч проведет и сборная Украины. Позже наша молодежная сборная получит возможность укрепить лидерство в своей квалификационной группе Евро-2025. А потом дело перейдет к внутренним чемпионатам. И между тем затесался матч "Зари" в Лиге конференций. График топ-матчей недели – ниже.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Понедельник, 20-е ноября

Все внимание к сборной Украины. Конечно, будут и некоторые другие лобовые противостояния в борьбе за выход на Евро-2024, но кто их будет смотреть, когда наши играют против итальянцев?!

Украина - Италия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Словения - Казахстан. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Чехия - Молдова. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Северная Македония - Англия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Сан-Марино - Финляндия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Северная Ирландия - Дания. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Албания - Фарерские острова. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Вторник, 21-е ноября

Здесь обращаем внимание на молодежную сборную Украины, которая в отборе к Евро-2025 U21 выглядит по-настоящему сильно. Узнаем также, где окажется Хорватия – на Евро-2024 или в плей-офф. И кто займет первое место в группе – Румыния или Швейцария?

Украина U21 - Азербайджан U21. 20:00. Отбор к Евро-2025 U21. YouTube

Андорра - Израиль. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Гибралтар - Нидерланды. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Греция - Франция. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Румыния - Швейцария. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Уэльс - Турция. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Хорватия - Армения. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Среда, 22-е ноября

Здесь будет квалификация к чемпионату мира 2026 в Латинской Америке. В частности, супер-матч между Бразилией и Аргентиной. Интересно также будет в Эквадоре, где местная сборная примет Чили.

Парагвай - Колумбия. 01:00. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO

Эквадор - Чили. 01:30. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO

Уругвай - Боливия. 01:30. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO

Бразилия - Аргентина. 02:30. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO

Перу - Венесуэла. 04:00. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO

Четверг, 23-е ноября

Относительно спокойный день. Здесь предлагаем обратить свое внимание на три матча Второй лиги.

"Нива" (Винница) - "Рух 2". Вторая лига. YouTube

"Тростянец" - Кудривка". Вторая лига. YouTube

"Чайка" - "Реал Фарма". Вторая лига. YouTube

Пятница, 24-е ноября

Возобновляется УПЛ, а также топ-чемпионаты. В этот день состоятся сразу несколько матчей с яркой вывеской. В частности, во Франции. Да и в Украине амбициозное "Полесье" сыграет против всегда грозного "Шахтера".

"Шахтер" - "Полесье". 19:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Кельн" - "Бавария". 21:30. Бундеслига. MEGOGO

"Алавес" - "Гранада". 22:00. Примера. MEGOGO

ПСЖ - "Монако". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 25-е ноября

УПЛ будет дозированно – три матча. Зато будет матч украинской команды в Лиге конференций. "Заря" проведет отложенный матч с "Маккаби". А АПЛ в бескомпромиссной битве сойдутся "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Во Франции "Страсбур" сыграет против бывшей команды Руслана Малиновского, а в Испании Яремчук попытается забить "Сельте".

"Минай" - "Кривбасс". 13:00. УПЛ. YouTube

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль". 14:30. АПЛ. Setanta Sports

"Верес" - "Металлист 1925". 15:00. УПЛ. YouTube

"Райо Вальекано" - "Барселона". 15:00. Примера. MEGOGO

"Ньюкасл" - "Челси". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Ворскла" - ЛНЗ. 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Валенсия" - "Сельта". 17:15. Примера. MEGOGO

"Маккаби" (Тель-Авив) - "Заря". 17:30. Лига конференций. MEGOGO

"Брентфорд" - "Арсенал". 19:30 АПЛ. Setanta Sports

Воскресенье, 26-е ноября

Как Виталий Миколенко со своим "Эвертоном" будет противостоять МЮ? "Реал" поедет в гости к неприметному "Кадису", "Дженоа" Руслана Малиновского будет играть с "Фрозионе", но громкая вывеска Серии А – это "Ювентус" против "Интера". В УПЛ будет два матча, один из которых – с участием "Динамо".