Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Решающий матч сборной Украины, возможность для молодежки, Заря в ЛК. Расписание футбола на 20 - 26 ноября
Календарь топ-матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
Комбинированная неделя. Переплетение различных турниров. В начале семидневки продолжат выяснять отношения сборные команды. Точнее, они будут заканчивать классический отбор. Решающий матч проведет и сборная Украины. Позже наша молодежная сборная получит возможность укрепить лидерство в своей квалификационной группе Евро-2025. А потом дело перейдет к внутренним чемпионатам. И между тем затесался матч "Зари" в Лиге конференций. График топ-матчей недели – ниже.
Понедельник, 20-е ноября
Все внимание к сборной Украины. Конечно, будут и некоторые другие лобовые противостояния в борьбе за выход на Евро-2024, но кто их будет смотреть, когда наши играют против итальянцев?!
- Украина - Италия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Словения - Казахстан. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Чехия - Молдова. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Северная Македония - Англия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Сан-Марино - Финляндия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Северная Ирландия - Дания. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Албания - Фарерские острова. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
Вторник, 21-е ноября
Здесь обращаем внимание на молодежную сборную Украины, которая в отборе к Евро-2025 U21 выглядит по-настоящему сильно. Узнаем также, где окажется Хорватия – на Евро-2024 или в плей-офф. И кто займет первое место в группе – Румыния или Швейцария?
- Украина U21 - Азербайджан U21. 20:00. Отбор к Евро-2025 U21. YouTube
- Андорра - Израиль. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Гибралтар - Нидерланды. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Греция - Франция. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Румыния - Швейцария. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Уэльс - Турция. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Хорватия - Армения. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
Среда, 22-е ноября
Здесь будет квалификация к чемпионату мира 2026 в Латинской Америке. В частности, супер-матч между Бразилией и Аргентиной. Интересно также будет в Эквадоре, где местная сборная примет Чили.
- Парагвай - Колумбия. 01:00. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO
- Эквадор - Чили. 01:30. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO
- Уругвай - Боливия. 01:30. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO
- Бразилия - Аргентина. 02:30. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO
- Перу - Венесуэла. 04:00. Отбор к ЧМ-2026. MEGOGO
Четверг, 23-е ноября
Относительно спокойный день. Здесь предлагаем обратить свое внимание на три матча Второй лиги.
- "Нива" (Винница) - "Рух 2". Вторая лига. YouTube
- "Тростянец" - Кудривка". Вторая лига. YouTube
- "Чайка" - "Реал Фарма". Вторая лига. YouTube
Пятница, 24-е ноября
Возобновляется УПЛ, а также топ-чемпионаты. В этот день состоятся сразу несколько матчей с яркой вывеской. В частности, во Франции. Да и в Украине амбициозное "Полесье" сыграет против всегда грозного "Шахтера".
- "Шахтер" - "Полесье". 19:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Кельн" - "Бавария". 21:30. Бундеслига. MEGOGO
- "Алавес" - "Гранада". 22:00. Примера. MEGOGO
- ПСЖ - "Монако". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Суббота, 25-е ноября
УПЛ будет дозированно – три матча. Зато будет матч украинской команды в Лиге конференций. "Заря" проведет отложенный матч с "Маккаби". А АПЛ в бескомпромиссной битве сойдутся "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Во Франции "Страсбур" сыграет против бывшей команды Руслана Малиновского, а в Испании Яремчук попытается забить "Сельте".
- "Минай" - "Кривбасс". 13:00. УПЛ. YouTube
- "Манчестер Сити" - "Ливерпуль". 14:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Верес" - "Металлист 1925". 15:00. УПЛ. YouTube
- "Райо Вальекано" - "Барселона". 15:00. Примера. MEGOGO
- "Ньюкасл" - "Челси". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Ворскла" - ЛНЗ. 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Валенсия" - "Сельта". 17:15. Примера. MEGOGO
- "Маккаби" (Тель-Авив) - "Заря". 17:30. Лига конференций. MEGOGO
- "Брентфорд" - "Арсенал". 19:30 АПЛ. Setanta Sports
Воскресенье, 26-е ноября
Как Виталий Миколенко со своим "Эвертоном" будет противостоять МЮ? "Реал" поедет в гости к неприметному "Кадису", "Дженоа" Руслана Малиновского будет играть с "Фрозионе", но громкая вывеска Серии А – это "Ювентус" против "Интера". В УПЛ будет два матча, один из которых – с участием "Динамо".
- "Александрия" - "Оболонь". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Фрозионе" - "Дженоа". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Динамо" - "Рух". 17:00. УПЛ. YouTube
- "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед". 18:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Кадис" - "Реал". 19:30. Примера. MEGOGO
- "Ювентус" - "Интер". Серия А. MEGOGO
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