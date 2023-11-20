Цыганков проводит свой 50-й матч за сборную Украины

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины проводит свой последний матч в отборочной группе Евро-2024 против Италии. Нашей команде для прямого выхода из группы необходима победа.

В стартовом составе украинской команды вышел хавбек "Жироны" Виктор Цыганков.Для него это 50-й матч в желто-синей футболке.

В 49 предыдущих матчах 26-летний игрок забил 11 голов и отдал 5 ассистов.

Отметим, что свой первый матч за национальную команду Цыганков провел чуть более семи лет назад - 12 ноября 2016 года Виктор сыграл против Финляндии в отборе на ЧМ-2018.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.