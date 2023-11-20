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Цыганков проводит свой 50-й матч за сборную Украины
Юбилейный поединок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 20 ноября,
В стартовом составе украинской команды вышел хавбек "Жироны" Виктор Цыганков.Для него это 50-й матч в желто-синей футболке.
В 49 предыдущих матчах 26-летний игрок забил 11 голов и отдал 5 ассистов.
Отметим, что свой первый матч за национальную команду Цыганков провел чуть более семи лет назад - 12 ноября 2016 года Виктор сыграл против Финляндии в отборе на ЧМ-2018.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.
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