  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Судейский эксперт: Если бы арбитр посмотрел ВАР, у него не было бы выбора, кроме пенальти на Мудрике
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судейский эксперт: Если бы арбитр посмотрел ВАР, у него не было бы выбора, кроме пенальти на Мудрике

Национальная сборная Украины

Мирослав Ступар проанализировал резонансный эпизод

Судейский эксперт: Если бы арбитр посмотрел ВАР, у него не было бы выбора, кроме пенальти на Мудрике

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Состоялся матч последнего тура квалификационного этапа Евро-2024. Украина в Леверкузене сыграла вничью с Италией 0:0, заняв в итоге третье место турнирной таблицы. Это не дает права напрямую выйти на чемпионат Европы.

Резонансным оказался эпизод в конце поединка, когда Мудрик в штрафной площадке пытался сыграть в мяч, а его встретил защитник Кристанте. Украинец упал на газон, судья Хиль Мансано это падение проигнорировал. И повтор не смотрел.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Для UA-Футбол эпизод разобрал судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар:

- Испанец выбрал стиль, который для наших арбитров несвойственен. И его команды воспринимали. За отдельными исключениями. Где-то были эмоции, апелляции. Однако в целом Хиль Мансано был последовательным.

Вот только момент с Мудриком... Михаил часто "дорисовывает", красиво падает. Было несколько падений раньше, на которые судья не среагировал, хотя у нас бы такое фиксировали как фолы. А вот в моменте с Кристанте именно Мудрик проткнул мяч, нога итальянца оказалась барьером для украинца и об этот барьер Мудрик споткнулся. И завалился на газон. Арбитр в поле не среагировал, и также не среагировал арбитр ВАР. Я думаю, если бы Мансано пошел смотреть повтор – то никуда не делся бы от решения поставить пенальти", - сказал Мирослав Ступар.

Судейский эксперт: Если бы арбитр посмотрел ВАР, у него не было бы выбора, кроме пенальти на Мудрике - изображение 1

Скриншот с трансляции

Отметим, что теперь Украина сыграет в плей-офф квалификации.

По теме
yellow-arrow
Ребров: Мы все расстроены, но я с оптимизмом смотрю в будущее
yellow-arrow
Миколенко – Лев матча Украина - Италия
yellow-arrow
Третье место и плей-офф. Итоговая турнирная таблица сборной Украины в отборе Евро-2024
Мирослав Ступар Сергей Шебек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sinovich
21.11.2023 в 00:40
Нет, судья судил верно и в этом моменте. Мудрик рисовал. Увы
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
sinovich
21.11.2023 в 00:40
Нет, судья судил верно и в этом моменте. Мудрик рисовал. Увы
Ответить
0
0
Tenma7 (Чернигов)
21.11.2023 в 00:29
Наши тоже оч не проф сыграли. Мудрику надо было лежать и корчится от боли, а нашим выбить мячь в аут и атаковать судейку
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости