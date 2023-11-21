Судейский эксперт: Если бы арбитр посмотрел ВАР, у него не было бы выбора, кроме пенальти на Мудрике

Состоялся матч последнего тура квалификационного этапа Евро-2024. Украина в Леверкузене сыграла вничью с Италией 0:0, заняв в итоге третье место турнирной таблицы. Это не дает права напрямую выйти на чемпионат Европы.

Резонансным оказался эпизод в конце поединка, когда Мудрик в штрафной площадке пытался сыграть в мяч, а его встретил защитник Кристанте. Украинец упал на газон, судья Хиль Мансано это падение проигнорировал. И повтор не смотрел.

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Для UA-Футбол эпизод разобрал судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар:

- Испанец выбрал стиль, который для наших арбитров несвойственен. И его команды воспринимали. За отдельными исключениями. Где-то были эмоции, апелляции. Однако в целом Хиль Мансано был последовательным. Вот только момент с Мудриком... Михаил часто "дорисовывает", красиво падает. Было несколько падений раньше, на которые судья не среагировал, хотя у нас бы такое фиксировали как фолы. А вот в моменте с Кристанте именно Мудрик проткнул мяч, нога итальянца оказалась барьером для украинца и об этот барьер Мудрик споткнулся. И завалился на газон. Арбитр в поле не среагировал, и также не среагировал арбитр ВАР. Я думаю, если бы Мансано пошел смотреть повтор – то никуда не делся бы от решения поставить пенальти", - сказал Мирослав Ступар.

Скриншот с трансляции

Отметим, что теперь Украина сыграет в плей-офф квалификации.