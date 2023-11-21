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Николо Дзаньоло: Очень уважаю украинскую команду - очень сильная и организованная
Полузащитник сборной Италии прокомментировал игру против Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Италии и "Астон Виллы" Николо Дзаньоло прокомментировал нулевую ничью против Украины в заключительном матче квалификации Евро-2024.
"Очень уважаю украинскую команду - очень сильная и организованная. Не готов сказать, что Украина играла сегодня в пять защитников. Играть против Зинченко очень тяжело, это достаточно классный игрок, как и Миколенко. Для меня это очень тяжелый вызов, настоящая задача.
Но мы сыграем на чемпионате Европы. Конечно, нам нужно улучшать стиль нашей игры. Однако у нас еще есть шанс.
Теперь нам нужно защищать наш титул. Мы - чемпионы Европы и едем на турнир. Для нашей страны это очень важно - мы хорошая команда и хотим еще раз выиграть чемпионат Европы", - сказал Дзаньоло.
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