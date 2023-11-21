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Николо Дзаньоло: Очень уважаю украинскую команду - очень сильная и организованная

Национальная сборная Украины

Полузащитник сборной Италии прокомментировал игру против Украины

Николо Дзаньоло: Очень уважаю украинскую команду - очень сильная и организованная

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Полузащитник сборной Италии и "Астон Виллы" Николо Дзаньоло прокомментировал нулевую ничью против Украины в заключительном матче квалификации Евро-2024.

"Очень уважаю украинскую команду - очень сильная и организованная. Не готов сказать, что Украина играла сегодня в пять защитников. Играть против Зинченко очень тяжело, это достаточно классный игрок, как и Миколенко. Для меня это очень тяжелый вызов, настоящая задача.

Но мы сыграем на чемпионате Европы. Конечно, нам нужно улучшать стиль нашей игры. Однако у нас еще есть шанс.

Теперь нам нужно защищать наш титул. Мы - чемпионы Европы и едем на турнир. Для нашей страны это очень важно - мы хорошая команда и хотим еще раз выиграть чемпионат Европы", - сказал Дзаньоло.

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Украина Италия Национальная сборная Украины Евро 2024 Николо Дзаньоло
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Источник:
suspilne
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