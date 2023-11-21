Сергей Пучков: В игре с Италией сборной Украины не хватило индивидуального мастерства

Один из опытнейших украинских тренеров Сергей Пучков уже давно находится в Германии, откуда внимательно следит за перипетиями украинского футбола. Понятно, что при первой возможности он отправляется в города, где проводят матчи его земляки. Так было две недели назад, когда донецкий "Шахтер" встречался в Гамбурге в рамках группового раунда Лиги чемпионов с испанской "Барселоной", так было и вчера в Леверкузене, где сборная Украины играла заключительный поединок отборочного цикла ЧЕ-2024 с Италией.

По завершении этой игры корреспондент UA-Футбол позвонил специалисту, который наблюдал за ее ходом, сидя на трибуне "БайАрены".

- За месяц до матча в Леверкузене президент УЕФА Александер Чеферин позволил себе сделать достаточно громкое заявление, сказав: "Италия должна квалифицироваться на Евро-2024, иначе это будет катастрофа. Сборная Италии очень важна. Думаю, что итальянцы выиграют у Украины". Как вы отреагировали на эти слова?

- Отрицательно. Нельзя чиновнику такого масштаба делать подобные заявления. Чеферин – публичный человек, отвечающий за футбол в Европе – и чтобы такое говорить… Это недопустимо. В конце концов, Италия не выиграла в Украины. И еще хочется спросить: а где знаменитая VAR, которая обязательно должна использоваться на таких решающих играх?

- Как думаете, заявление Чеферина как-то сказалось на подготовке к матчу игроков нашей сборной?

– Считаю, что нет. Никто об этом не думал. Футболисты абстрагировались от любых внешних факторов, сосредоточившись исключительно на игре с действующим чемпионом Европы.

– В конце поединка с Италией в ее штрафной площадке произошел эпизод, в результате которого после борьбы с Брайаном Кристанте наш полузащитник Михаил Мудрик оказался на газоне. Как считаете, был ли пенальти?

– С трибуны "БайАрены" трудно было сразу же однозначно сказать, был пенальты или нет и что именно предшествовало этой ситуации. Ведь возможности видеть повтор у меня не было. Однако уже после матча, посмотрев видео, убедился, что у рефери были все основания для того, чтобы назначать одиннадцатиметровый. В матче, в котором решается судьба двух сборных, Хесус Хиль Мансано обязан был обратиться к системе VAR и внимательно пересмотреть эпизод, чтобы все сомнения отпали. Однако если он этого не сделал, это означает одно: арбитр понимал, что после просмотра видеоповтора придется "ставить" пенальти. А если это делать, то Италия не попадает напрямую в финальную часть чемпионата Европы. Похоже, именно поэтому он указывать на одиннадцатиметровую отметку не решился. Интересно, что после игры один из представителей сборной Италии чемпионского состава мирового первенства 1982 года Джузеппе Бергоми признал, что контакт был и Мудрик был сбит. Да и вратарь нынешней итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма сказал, что в упомянутом эпизоде ​​можно было "поставить" пенальти.

– Игра сборной Украины против итальянцев вас порадовала?

– В целом меня порадовала самоотдача ребят. Хотя в таком матче нужно было действовать более решительно. Не знаю почему, но в этой игре тренерский штаб нашей сборной слишком поздно прибегнул к заменам. Большинство из них стали происходить только на самом финише поединка, когда до финального свистка оставалось несколько минут. Хотя нужно было рисковать, ведь нас устраивала только победа. Если не выйдешь ты со второго места в группе, то третье, сохраняющее шансы на плей-офф, тебе обеспечено. И чего было опасаться?

- Как считаете, возможно, тренерскому штабу сборной Украины стоило выпускать на замену Руслана Малиновского раньше, чем перед самым финальным свистком? Ведь он давно адаптирован к итальянскому футболу, к тому же обладает важным оружием – мощным ударом…

- Выпустить Малиновского только в компенсированные до основного времени минуты – это мне непонятно. Чем может помочь этот игрок за столь короткий промежуток времени? Руслан – парень квалифицированный, опытный. В такой игре он был бы совсем не лишним, ведь умеет пробить с любой дистанции, у него хорошо поставлен удар с левой ноги. А оставить его на лавочке так надолго было не совсем рационально. Кроме Малиновского для обострения игры в нападении, стоило выпускать значительно раньше, а не на 86-й минуте, Сикана. Чтобы больше нагрузки создать для обороны Италии. Усилий одного Довбыка, который бился и как мог старался, было недостаточно. Понятно, что Артему было тяжело, и поэтому стоило играть ва-банк, выпустив ему в пару второго нападающего хотя бы минут за двадцать до завершения поединка. Нужен был акцент на атаку. Итальянцы ведь всегда надежно играли в защите и особых претензий к этой линии никогда не возникало. Катеначчо есть катеначчо.

– Чего, на ваш взгляд, не хватило команде Сергея Реброва для победы?

- Индивидуального мастерства. Несколько моментов у нашей команды было в первом тайме (в частности, когда с дальней дистанции пробил по цели Судаков), и во втором, когда Конопля, приняв мяч, прошел вперед, но вместо того, чтобы адресовать передачу на двух партнеров, которые были на пути к воротам, он почему-то отпасовал назад. Очень хорош был момент, из него можно было бы вытянуть максимум. Но что поделаешь, Ефим в этом эпизоде ​​поторопился. Старался и Мудрик, но ему одному было тяжело. Да, я понимаю, что результат матча психологически давил на наших игроков. И все же можно было попытаться что-нибудь сделать для достижения цели в атаке. Даже, несмотря на то, что большинство наступательных действий сборной Украины итальянцами разрушались. На что надеялся тренерский штаб нашей команды – не знаю, но обострение игры в концовке не было сделано. Хотя все мы знаем, что счастья нужно искать у чужих ворот. И не зря наставник сборной Италии нервничал. Я сидел на трибуне как раз напротив скамьи нашей сборной и внимательно наблюдал, как ведет себя у соседней скамьи Лучано Спалетти. Находясь в технической зоне, он кричал, ходил и молился. Было видно, что итальянец очень переживает за результат, боясь, что наша сборная может забить. Хотя у нас было несколько полуконтратак, которые захлебывались в самом их начале. Сергей Ребров, видимо, надеялся, что удастся заманить итальянцев в глубину нашей половины поля и за счет этого получится провести эффективные контратаки. Однако этого не вышло.

- Александра Караваева, нередко выступающего в роли палочки-выручалочки в киевском "Динамо" и сборной Украины, вообще не оказалось в заявке на матч. Как думаете, почему?

– Когда я прочитал заявку, для меня это стало сюрпризом. Так и не понял, чем руководствовался тренерский штаб, не включив Караваева в список. Считаю, что Александр мог обострить игру, ведь в работоспособности ему не откажешь. Тем более, учитывая его фартовость в последних играх как за клуб, так и за сборную. Вспомните хотя бы его гол в ворота Северной Македонии, который не только снял напряжение в том матче, но и мгновенно закрыл вопрос о победителе. Даже не пойму, почему его не включили в заявку. Подействует ли на Караваева этот факт в психологическом плане? Не думаю. Хотя понятно, что это не очень приятно – быть вызванным в сборную на столь важный матч и не получить возможности помочь команде. Он настоящий профессионал и должен продолжать двигаться своим курсом. Есть еще клубные дела, на которых нужно сосредоточиться. Ведь "Динамо" кроме трех поединков следующих туров осенней части сезона ждет еще и доигрывание пропущенных игр.

- Как оцениваете выступление нашей национальной команды в отборочном цикле Евро-2024?

- Молодцы – ребята. Вели интригу в группе вплоть до последней игры. Она была достаточно серьезной, привлекая особое внимание со стороны болельщиков и специалистов. Теперь нас ждут матчи плей-офф, которые дают шансы на то, что сможем пробиться на чемпионат Европы. По этому поводу будем надеяться на лучшее. Вот если бы еще попасть в одну группу с Италией и обыграть ее (улыбается)...

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол