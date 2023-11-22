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Артем Кравец - о моменте с Мудриком: Чистый пенальти. Стыдно за это перед футболом
Спорный эпизод, который мог изменить исход матча
Скриншот: SportArena на YouTube
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец отреагировал на эпизод с падением Михаила Мудрика в штрафной площадке Италии в матче квалификации Евро-2024 (0:0).
"Спасибо за игру. Чистый пенальти в конце игры... Очень стыдно за это перед футболом.
Простите, но даже не посмотреть...Это ужас", - написал Кравец в своем Instagram.
Напомним, на 90+3 минуте Михаил Мудрик упал в штрафной итальянцев после контакта с Брайаном Кристанте. Судья в поле не остановил игру, а арбитр VAR не рекомендовал ему смотреть повтор.
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