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Артем Кравец - о моменте с Мудриком: Чистый пенальти. Стыдно за это перед футболом

Национальная сборная Украины

Спорный эпизод, который мог изменить исход матча

Артем Кравец - о моменте с Мудриком: Чистый пенальти. Стыдно за это перед футболом

Скриншот: SportArena на YouTube

Новина українською
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец отреагировал на эпизод с падением Михаила Мудрика в штрафной площадке Италии в матче квалификации Евро-2024 (0:0).

"Спасибо за игру. Чистый пенальти в конце игры... Очень стыдно за это перед футболом.

Простите, но даже не посмотреть...Это ужас", - написал Кравец в своем Instagram.

Напомним, на 90+3 минуте Михаил Мудрик упал в штрафной итальянцев после контакта с Брайаном Кристанте. Судья в поле не остановил игру, а арбитр VAR не рекомендовал ему смотреть повтор.

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Источник:
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