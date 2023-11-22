Артем Кравец - о моменте с Мудриком: Чистый пенальти. Стыдно за это перед футболом

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец отреагировал на эпизод с падением Михаила Мудрика в штрафной площадке Италии в матче квалификации Евро-2024 (0:0).

"Спасибо за игру. Чистый пенальти в конце игры... Очень стыдно за это перед футболом.

Простите, но даже не посмотреть...Это ужас", - написал Кравец в своем Instagram.