Федецкий: Арбитру не хватило яиц, чтобы назначить пенальти в ворота Италии

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил ничью сине-желтых в матче отбора Евро-2024 с Италией (0:0).

- Игрой и отношением наша главная команда не разочаровала, эмоции приятные. Интересная тактическая схема. Хотелось другого результата, но у нас еще остается шанс на Евро.

- Чего не хватило для забитого гола?

- Последнего паса и решающего удара. Но даже при такой классной игре нашей сборной, итальянцы - одна из лучших сборных мира с точки зрения грамотной игры на результат. Мы применяли комбинированную тактику - и высокий прессинг и отходы в глубину с ожиданием шанса быстрого выхода и открытия свободных зон, особенно для Цыганкова и Мудрика.

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- Кто из наших игроков заслужил комплименты?

- Самоотдача была у каждого на высоком уровне. Но были и те, кто сыграл на грани самопожертвования - например, Миколенко. Также отмечу Трубина. Судаков старался быть мотором команды. Футбол опытного игрока показывал Зинченко. Довбик неплохо цеплялся за мячи. Итальянцы его просто "шарашили", но он боролся и цеплялся за каждый мяч. Многие были удивлены решением Реброва выпустить Сватка, но он сыграл на приличном уровне. Считаю, это был один из лучших матчей в его карьере.

- Падение Мудрика: пенальти или нет?

- По моему мнению, чистый пенальти! Я уверен, если бы такой момент был у наших ворот, арбитр, не задумываясь, назначил бы пенальти. Настораживает все это в контексте слов Чеферина. Но, подождите, УЕФА это же независимая организация?! Как такие тезисы можно говорить перед матчем?! Для меня это нонсенс.

Арбитр в целом отработал нормально, но в ключевом моменте матча он побоялся даже пересмотреть повтор. Как когда-то сказал Вася Кобин: "Ему не хватило яиц, чтобы поставить пенальти". Мудрик был первым на мяче, контакт был, чтобы там не рассказывала эта лысая крыса Спаллетти. Он уже высказался на счет России - комплименты, спорт для него вне войны. Просто лысый шарлатан, - сказал Федецкий.