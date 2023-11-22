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Федецкий: Арбитру не хватило яиц, чтобы назначить пенальти в ворота Италии

Национальная сборная Украины

Экс-игрок сборной Украины - о скандальном эпизоде

Федецкий: Арбитру не хватило яиц, чтобы назначить пенальти в ворота Италии

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил ничью сине-желтых в матче отбора Евро-2024 с Италией (0:0).

- Игрой и отношением наша главная команда не разочаровала, эмоции приятные. Интересная тактическая схема. Хотелось другого результата, но у нас еще остается шанс на Евро.

- Чего не хватило для забитого гола?

- Последнего паса и решающего удара. Но даже при такой классной игре нашей сборной, итальянцы - одна из лучших сборных мира с точки зрения грамотной игры на результат. Мы применяли комбинированную тактику - и высокий прессинг и отходы в глубину с ожиданием шанса быстрого выхода и открытия свободных зон, особенно для Цыганкова и Мудрика.

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- Кто из наших игроков заслужил комплименты?

- Самоотдача была у каждого на высоком уровне. Но были и те, кто сыграл на грани самопожертвования - например, Миколенко. Также отмечу Трубина. Судаков старался быть мотором команды. Футбол опытного игрока показывал Зинченко. Довбик неплохо цеплялся за мячи. Итальянцы его просто "шарашили", но он боролся и цеплялся за каждый мяч. Многие были удивлены решением Реброва выпустить Сватка, но он сыграл на приличном уровне. Считаю, это был один из лучших матчей в его карьере.

- Падение Мудрика: пенальти или нет?

- По моему мнению, чистый пенальти! Я уверен, если бы такой момент был у наших ворот, арбитр, не задумываясь, назначил бы пенальти. Настораживает все это в контексте слов Чеферина. Но, подождите, УЕФА это же независимая организация?! Как такие тезисы можно говорить перед матчем?! Для меня это нонсенс.

Арбитр в целом отработал нормально, но в ключевом моменте матча он побоялся даже пересмотреть повтор. Как когда-то сказал Вася Кобин: "Ему не хватило яиц, чтобы поставить пенальти". Мудрик был первым на мяче, контакт был, чтобы там не рассказывала эта лысая крыса Спаллетти. Он уже высказался на счет России - комплименты, спорт для него вне войны. Просто лысый шарлатан, - сказал Федецкий.

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Артем Федецкий Украина Италия отбор на Евро-2024
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Источник:
УПЛ-ТВ
Комментарии
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Бapceлиниуc
22.11.2023 в 13:39
Да яйца у него были, просто их сжали.
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Комментарии 1
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Бapceлиниуc
22.11.2023 в 13:39
Да яйца у него были, просто их сжали.
Ответить
0
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