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Национальная сборная Украины

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Буряк: Надеюсь, с возрастом, Мудрик еще наберется футбольного ума

Национальная сборная Украины
Обновлено

А скорость у украинского вингера есть

Буряк: Надеюсь, с возрастом, Мудрик еще наберется футбольного ума

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською
Новина українською

Экс-футболист и тренер "Динамо" Леонид Буряк оценил действия игроков сборной Украины в матче отбора Евро-2024 с Италией (0:0).

— Насколько высоким для украинцев был шанс пробить-таки оборону Италии во втором тайме?

— Я уже говорил, что после перерыва "сине-желтые" сыграли лучше, однако действия нашей команды в атаке меня огорчили. Довбику тяжело было впереди без должной поддержки и нацеленных передач. К сожалению, мало было и "стандартов" для сборной Украины, из которых мы смогли бы что-то выжать. Кроме того, немного поздно вышел на поле Малиновский.

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— А как оценить другие замены Реброва?

— Коноплю сняли, потому что Кьеза его измотал. Однако и эту замену можно было бы сделать чуть раньше. Выход Пихаленка и Зубкова был уместен и, думаю, вместе с ними как раз и можно было бы выпустить Малиновского. В целом отмечу, что сборная Украины по своему потенциалу может успешно играть с любым соперником, мы способны больше. Нам нужно просто принять этот результат. А вот для Италии проигрыш в Леверкузене стал бы катастрофой.

— Что скажете об эффективности Мудрика, который снова был очень активным, но его рейды ничем не завершались?

— У Мудрика есть скорость, и с возрастом, надеюсь, он еще и футбольного ума наберется. В целом, это хорошо, что в нашей национальной команде есть такой вот бегущий игрок, потому что это всегда напрягает соперника.

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Украина Леонид Буряк Италия Михаил Мудрик
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Источник:
FootBoom
Комментарии
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Зритель (Харьков)
22.11.2023 в 21:13
Буряк, як тренер, не досяг нічого. А з дивану критикувати - багато уму не треба.
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Комментарии 1
Зритель (Харьков)
22.11.2023 в 21:13
Буряк, як тренер, не досяг нічого. А з дивану критикувати - багато уму не треба.
Ответить
0
0

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